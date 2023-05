Inter Milan – Milan AC : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce mardi, la Ligue des Champions est déjà de retour. Pour la deuxième manche des demi-finales, l’Inter Milan accueille le Milan AC. Ici, on vous dit tout sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Une semaine après les rencontres aller, la Ligue des Champions est déjà de retour pour les deux demi-finales retour.

Pour la première rencontre, les téléspectateurs du monde entier pourront retrouver le duel 100 % milanais. Un duel qui avait tourné à l’avantage des joueurs de l’Inter Milan à l’aller avec une victoire sur le score de 2 buts à 0. Conquérants dès le début de la rencontre, l’Inter a réussi à marquer à deux reprises lors du premier quart d’heure. Les hommes de Simone Inzaghi ont ensuite su gérer la rencontre pour ne pas encaisser de but. Pour ce match retour, l’Inter Milan part donc avec un avantage non négligeable. D’autant plus que le club jouera à domicile cette rencontre retour. Si les deux équipes ont la particularité d’évoluer dans le même stade (San Siro), ce sont les supporters de l’Inter qui seront en nombre dans les travées du stade pour cette rencontre retour. Buteur à l’aller, l’attaquant bosnien Edin Dzeko devrait être reconduit. En face, le Milan AC en attendra sûrement plus d’Olivier Giroud, esseulé lors de la rencontre aller. Le vainqueur de cette double confrontation entre les deux équipes retrouvera l’équipe qui se qualifiera dans l’autre demi-finale entre le Real Madrid et Manchester City.

Inter Milan – Milan AC : à quelle heure ?

Ce match retour entre l’Inter Milan et le Milan AC est à suivre ce mardi dès 21 heures sur les antennes de CANAL+ Foot et RMC Sport 1. Si vous souhaitez profiter de l’expertise des analystes de RMC Sport, sachez que le groupe propose une offre 100 % digitale permettant d’accéder à ses 15 canaux. Une offre disponible au prix de 19 euros par mois avec une période d’engagement de 12 mois. Outre la Ligue des Champions, RMC Sport est aussi le plus gros diffuseur de sports de combat en France.

