Juve-PSG: l'ouverture du score magnifique de Mbappé, avec Gatti accroché à son short

À Turin pour la dernière journée de la Ligue deschampions, Kylian Mbappé a donné l'avantage au PSG contre la Juventus, après s'être débarrassé d'un tirage de maillot.

Un tir, un but. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 13e minute pour le Paris Saint-Germain contre la Juventus, mercredi soir à Turin pour la sixième et dernière journée de Ligue 1.

40e but en C1

Le champion du monde français a fait la différence avec une frappe forte, plein axe, à l'entrée de la surface. Wojciech Szczesny a été battu sur sa gauche.

Avant de décocher sa frappe, Kylian Mbappé, qui repiquait du côté gauche, a fait fort en gardant l'équilibre en plein tirage de maillot commis par Federico Gatti (averti après le but). L'attaquant français s'est aussi illustré en évitant un tacle glissé du milieu Manuel Locatelli, qui évolue exceptionnellement en défense centrale.

Kylian Mbappé (23 ans) a marqué là son 7e but de la saison en Ligue des champions, son 18e toutes compétitions confondues. C'est aussi le 40e but de sa carrière en C1. Comme le rapporte Opta, il est le plus jeune joueur à atteindre ce seuil dans l'histoire de la compétition. Il fait mieux que Lionel Messi, qui avait obtenu ce total à 24 ans.