Juventus – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Les phases de groupes de la Ligue des Champions se terminent mercredi soir. Le PSG joue sa première place face à la Juventus, en direct de l’Allianz Stadium. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Juventus – PSG !

La première rencontre entre les deux clubs s’était terminée par une victoire du PSG (2-1). À l’heure actuelle, les Parisiens ont accumulé 11 points en 5 matchs. La différence de but (8) montre une équipe parisienne efficace, précise et complète, qui sait aussi bien défendre que percer les lignes adverses.

Du côté piémontais, les Turinois se sont inclinés à quatre reprises et prennent ainsi la troisième place avec 3 points. La Juventus ne peut pas remonter dans le classement et ne participera pas aux huitièmes de finale. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Juventus – PSG !

Regardez le match Juventus – PSG ce mercredi !

La chaîne RMC SPORT 1 retransmet en direct le match Juventus – PSG, ce mercredi 2 novembre à 21 heures.

