L'UEFA abandonne sa procédure contre les clubs de la Super League

L'UEFA a officiellement annoncé l'abandon de sa procédure disciplinaire contre les trois clubs à l'origine du projet de Super League, le Real Madrid, le Barça et la Juventus.

Il n'y aura pas de sanction contre les frondeurs. Sous pression après une décision de la justice espagnole, l'UEFA a décidé de déclarer "nulle et non-avenue" sa procédure disciplinaire à l'encontre des trois clubs à l'origine du projet de Super League, le Real Madrid, le Barça et la Juventus. Ils ne risquent donc plus rien à l'heure actuelle, au moins jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se penche sur le dossier.

(plus d'infos à venir)