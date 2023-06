La Ligue des champions de retour la saison prochaine sur RMC Sport avec un nouveau visage, Sonia Carneiro

RMC Sport est fière d’annoncer le retour de Sonia Carneiro au sein de ses équipes, pour animer les soirées d'UEFA Champions League la saison prochaine, présentées par Jean-Baptiste Boursier ces dernières saisons.



À l’image de la saison dernière, l’émission « Champions Zone » de RMC Sport sera à retrouver lors de toutes les soirées d'UEFA Champions League en bord terrain (le mardi et mercredi), et animée par Sonia Carneiro et Johan Djourou.

2023-2024 : Les Coupes d’Europe de football sur RMC Sport !



Pour la saison 2023-2024, l’UEFA Champions League continue sur RMC Sport avec les deux meilleures affiches de chaque journée ! De quoi suivre le parcours des clubs français engagés dans la plus prestigieuse des compétitions européennes de football : le Paris Saint-Germain sera au rendez-vous pour la 12ème saison consécutive, et le RC Lens sera de retour 20 ans après son dernier match dans l’élite. De son côté, l’Olympique de Marseille devra gagner ses deux matches qualificatifs pour espérer se confronter aux meilleures équipes d’Europe.



L’UEFA Champions League, l'UEFA Europa League et l’UEFA Europa Conference League sont à vivre sur RMC Sport !

Après avoir intégré RMC Sport en 2017, Sonia Carneiro occupait le bord terrain lors des soirées d'UEFA Champions League. En parallèle, elle coprésentait l’émission « Breaking Foot » en 2017 et 2018, puis coprésentera l’émission « Footissime » avec Nicolas Vilas durant l'année 2019. Sonia Carneiro rejoindra par la suite BFMTV en tant que chroniqueuse dans « 22H Max », puis reporter et présentatrice, postes qu’elle occupe toujours.