Le Barça éjecté de la Ligue des champions? Les enquêteurs de l'UEFA veulent des sanctions dans l'affaire Negreira

Le FC Barcelone pourra-t-il disputer la Ligue des champions la saison prochaine ? Le doute est permis selon la presse espagnole, qui rapporte que l'UEFA aurait la volonté de sanctionner le club dans le cadre de l'affaire Negreira et des accusations de corruption d'arbitres par le club catalan.

Champion d'Espagne... mais pas en Ligue des champions la saison prochaine ? C'est peut-être ce qui attend le FC Barcelone. Depuis le 23 mai, l’UEFA a ouvert une enquête concernant une "éventuelle violation du cadre juridique" de l'instance par le Barça dans le cadre du scandale de l'arbitrage impliquant le club catalan.

Le FC Barcelone et certains de ses dirigeants ont été inculpés le 10 mars par la justice espagnole pour "corruption", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce" dans l'affaire des versements d'argent suspects à Jose Maria Enriquez Negreira, ancien haut responsable de l'arbitrage espagnol, également poursuivi.

Ces poursuites, décidées par le parquet de Barcelone, visent le Barça en tant que personne morale, mais aussi Josep Maria Bartomeu, à la tête du club entre 2014 à 2020, et Sandro Rosell, président de 2010 à 2014. Oscar Grau et Albert Soler, membres de l'ancienne équipe de Bartomeu, sont également poursuivis.

Ceferin devra trancher

Saisi par le fisc sur de possibles irrégularités dans le paiement des impôts d'une entreprise appartenant à Negreira, le parquet avait ouvert une enquête préliminaire au printemps 2022 afin de vérifier le motif et le cadre de ces versements d'argent. Sur le plan sportif, Barcelone ne risque rien en Espagne: les faits, vieux de plus de cinq ans, sont considérés comme prescrits, selon le président de La Liga Javier Tebas.

Sur la scène européenne, c’est une autre histoire. A en croire la presse espagnole, dont le journal ABC, Jean Samuel Leuba et Mirjam Koller Trunz, les deux inspecteurs nommés par la commission d'éthique et de discipline de l'UEFA le 23 mars pour enquêter sur l'affaire Negreira, ont conclu après la phase d'enquête que le Barça devait être sanctionné. Pour eux, il faudrait interdire le Barça de disputer toute compétition européenne pendant un an.

Le dernier mot reviendra à Aleksander Ceferin, le patron de l’UEFA, qui pourrait décider d’attendre le verdict de la justice espagnole avant de se prononcer. Du côté du Barça, on se veut pour l’instant optimiste. Le club a démenti les informations sorties par ABC auprès de Sport concernant une possible exclusion des compétitions européennes.