Le conseil des sages de l’UEFA, avec Zidane et Vieira, a une demande sur l'arbitrage

Réuni pour la première fois en Suisse, le nouveau conseil des sages de l’UEFA, composé de nombreuses personnalités du monde du football (dont Zinedine Zidane, Patrick Vieira et Eric Abidal), a rendu ce mardi son premier rapport. En ciblant notamment les sanctions liées aux fautes de main dans la surface.

Un parterre de légendes. Le nouveau conseil des sages de l’UEFA s’est réuni pour la première fois en ce début de semaine à Nyon, au sud-ouest de la Suisse. Sur les rives du lac Léman. Composé d’une vingtaine de personnalités, dont trois Français (Zinedine Zidane, Patrick Vieira et Eric Abidal), l’UEFA Board a planché sur la manière d’améliorer le football européen. En évoquant notamment l’arbitrage et les lois du jeu. Cet organe consultatif, créé pour donner "une voix indépendante et expérimentée sur les sujets fondamentaux", a salué le niveau actuel de l’arbitrage en Europe, en particulier en Ligue des champions, en militant pour une approche unifiée dans les championnats nationaux.

Après de nombreux échanges entre les différents protagonistes, le conseil des sages a préconisé certains ajustements concernant la règle de la main dans la surface pour la saison prochaine. Dans son rapport publié ce mardi, l’UEFA Board souhaite qu’aucune faute de main ne soit signalée contre un joueur si le ballon est d’abord dévié par une autre partie de son corps, surtout si le ballon ne se dirige pas vers le but. Il réclame aussi qu’une main dans la surface ne soit pas automatiquement sanctionnée d’un avertissement lorsqu’elle intervient sur un tir au but, comme c’est le cas aujourd’hui.

Contre l’exclusion automatique

Le conseil de sages se positionne également contre l’exclusion d’un joueur coupable d’une faute de main dans la surface qui prive l’équipe d’une occasion de but (en préconisant un simple avertissement), sauf si la main est intentionnelle. Il demande en revanche plus de sévérité contre les joueurs qui cherchent à tromper l’arbitre en simulant une blessure ou en faisant semblant d’être victime d’une faute.

Rafael Benitez, Fabio Capello, Petr Cech, Luis Figo, Robbie Keane, Jürgen Klinsmann, Ronald Koeman, Philipp Lahm, Michael Laudrup, Paolo Maldini, Roberto Martinez, Predrag Mijatovic, Gareth Southgate, Rudi Völler et Javier Zanetti ont participé à cette session inaugurale, aux côtés de Zidane, Vieira et Abidal. D’autres membres ont été consultés à distance. Le tout sous la supervision de l’Italien Roberto Rosetti, le patron européen des arbitres.

"La volonté de protéger notre beau jeu"

"Il y avait beaucoup d'idées dans cette salle, beaucoup d'expérience, et j'espère que de bonnes solutions pourront émerger de cette discussion, témoigne Vieira, sans club depuis son limogeage de Crystal Palace le mois dernier. Nous venons de pays et d'horizons différents, mais nous partageons tous une passion universelle, l'amour du football et la volonté de protéger notre beau jeu."

Même enthousiasme chez Paolo Maldini, le directeur sportif de l’AC Milan: "C'était formidable de voir de nombreux visages familiers et autant d’expérience réunis sous le même toit, discutant ouvertement des questions les plus critiques du football. La plupart d'entre nous ont été des adversaires sur le terrain, mais nous sommes désormais réunis pour aider et protéger ce qui nous est le plus précieux: le jeu lui-même. J'attends avec impatience notre prochaine rencontre".