Zidane, Abidal, Vieira... Le "conseil des sages" de l'UEFA va se réunir pour la première fois

L'UEFA Football Board, avec Zinédine Zidane, Patrick Vieira, Éric Abidal et d'autres grands noms, va se réunir à Nyon pour apporter un avis consultatif sur divers sujets footballistiques, notamment l'arbitrage.

Zinédine Zidane ne sera finalement pas le seul Français à en être. L'UEFA Football Board, nom officiel du conseil des sages voulu par l'instance européenne pour réfléchir sur divers sujets du ballon rond, va se réunir pour la première fois lundi 24 avril. Le rendez-vous, à Nyon (Suisse), a été officialisé par l'UEFA.

"Cet éminent organe consultatif, approuvé par le Comité exécutif de l'UEFA lors de sa dernière réunion à Lisbonne au début du mois, est conçu pour donner une voix institutionnelle mais indépendante d'expérience et d'expertise sur les sujets fondamentaux liés au football, y compris les lois du jeu, l'arbitrage, le calendrier des matches, le développement des jeunes de l'élite et le bien-être des joueurs", explique l'UEFA.

À l'annonce de la création de ce comité de réflexion qui inclut des entraîneurs et d'anciens grands joueurs, plusieurs noms avaient été dévoilés par la presse. C'est ainsi que la présence de Zinédine Zidane avait été annoncée, tout comme la supervision du projet par l'ancien capitaine croate Zvonimir Boban, actuel directeur technique de l'UEFA.

Une réflexion sur les fautes de main

En actant la première réunion, l'UEFA a communiqué la liste complète des 24 personnalités sélectionnées. Avec parmi elles: Patrick Vieira et Éric Abidal. Le premier cité a récemment été démis de ses fonctions d'entraîneur à Crystal Palace, le second n'occupe plus de poste en club depuis la fin de sa mission de directeur sportif du FC Barcelone en 2020. "Les membres de l'UEFA Football Board ont été sélectionnés sur la base de leurs excellents résultats en club ou en équipe nationale, de leur réputation internationale irréprochable et de leur grande expérience", précise l'instance.

Les décisions arbitrales sur les fautes de main sera l'un des premiers thèmes abordés par ces stars du football, sous la supervision du chef européen des arbitres Roberto Rosetti. Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, avait fait savoir en mars qu'il souhaitait clarifier le grand flou sur ce thème. "Je ne comprends absolument pas. Il faut faire quelque chose dans ce domaine", disait le dirigeant slovène. Il sera aussi question de l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) et de sujets liés à la santé des joueurs.

La liste des membres de l'UEFA Football Board:



· José Mourinho

· Carlo Ancelotti

· Zinédine Zidane

· Paolo Maldini

· Fabio Capello

· Javier Zanetti

· Luís Figo

· Philipp Lahm

· Ronald Koeman

· Gareth Southgate

· Rio Ferdinand

· Michael Laudrup

· Rafael Benitez

· Roberto Martínez

· Predrag Mijatović

· Jürgen Klinsmann

· Rudi Völler

· Petr Čech

· Juan Mata

· Robbie Keane

· Patrick Vieira

· Henrik Larsson

· Éric Abidal

· Gareth Bale