Lens: Thomasson "rêve" d'affronter le Real Madrid en Ligue des champions

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions avec le RC Lens, Adrien Thomasson s'est confié ce jeudi pour Génération After sur RMC. Il n'a pas caché son envie de tomber sur le Real en C1.

Il y a dix ans, il évoluait encore en National avec Vannes. La saison prochaine, il disputera la plus prestigieuse des compétitions européennes sous les couleurs du RC Lens. Invité de Génération After ce jeudi soir sur l’antenne de RMC, Adrien Thomasson (29 ans) s’est confié sur son année, lui qui a quitté Strasbourg au mercato hivernal pour rejoindre le RC Lens, qu’il a aidé à terminer à la deuxième place de la Ligue 1.

"Fasciné" par le football anglais

Une place synonyme de qualification pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions. "C’est la compétition la plus relevée au monde, a commenté le milieu de terrain de 29 ans, recruté pour environ 4 millions d’euros par les Sang et Or. Ce sera nouveau pour nous. Il y aura évidemment des retouches à faire. Notre rêve c’est de découvrir la Ligue des champions avec l’équipe actuelle, mais on est réalistes, on sait que ce sera difficile de garder tous les joueurs avec les sollicitations extérieures. Tout peut arriver dans le football. Personne n’est irremplaçable, même si ça peut affecter le niveau de l’équipe."

Fan assumé du Real Madrid, l’ancien Nantais a déjà une idée des équipes qu’il aimerait affronter sur la scène européenne. "J’ai plusieurs idées en tête pour le tirage. Mon rêve ultime, c’est d’affronter mon équipe de cœur, le Real Madrid. Je sais que je vais faire plaisir à Fred Hermel ! (rires) Après, je suis fasciné par le football anglais. Jouer une équipe de Premier League, ce serait très beau. Et puis j’aimerais jouer dans un stade mythique, donc pourquoi pas le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund. Ça me ferait vraiment kiffer !", a-t-il raconté. Le célèbre air de la Ligue des champions résonnera à nouveau à Bollaert à partir de septembre prochain, pour la première fois depuis la saison 2002-2003.