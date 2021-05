Les premiers chapeaux de la Ligue des champions sont désormais connus

Après la victoire de Chelsea en finale de Ligue des champions (1-0 contre Manchester City), les premiers chapeaux pour la prochaine édition sont désormais confirmés.

En remportant la Ligue des champions, face à Manchester City (1-0) samedi, Chelsea s'est offert une petite cerise sur le gâteau : les Londoniens figureront parmi les têtes de série pour l'édition 2021-2022. Toutes les compétitions de clubs étant désormais terminées, on connait désormais l'intégralité des deux premiers chapeaux pour le tirage au sort.

Dans le chapeau 1, comme c'est le cas depuis 2015-2016, on retrouve les vainqueurs des six plus grands championnats européens. Le LOSC, qui fête encore son titre de Ligue 1, bénéficie donc de ce statut protégé, comme Manchester City (Premier League), l'Atlético de Madrid (Liga), le Bayern Munich (Bundesliga), l'Inter Milan (Serie A) et le Sporting (Primeira Liga). Ils sont rejoints par les deux vainqueurs de compétitions continentales : Chelsea (Ligue des Champions) et Villarreal (Europa League).

Le PSG dans un chapeau 2 relevé

Le chapeau 2 est lui déterminé par les points UEFA marqués au cours des cinq dernières années. Cette année, il s'avère presque aussi relevé que le chapeau 1, avec le Real Madrid, le Barça, Séville, Manchester United, Liverpool, la Juventus et le Borussia Dortmund. Fort de sa finale en 2019 et de sa demi-finale en 2020, le PSG fait aussi partie de ce groupe, même privé de titre de Ligue 1.

Pour connaitre avec certitude la composition des deux derniers chapeaux, il faudra attendre la fin des tours préliminaires. En l'état, cinq clubs sont assurés de leur place dans le chapeau 3, grâce à leur indice UEFA : le FC Porto, l'Ajax, le RB Leipzig, l'Atalanta et le Zénith Saint-Pétersbourg. Besiktas, le Dynamo Kiev et Bruges, respectivement champions de Turquie, d'Ukraine et de Belgique, doivent attendre les résultats des barrages pour connaitre leur sort. L'AC Milan et Wolfsburg, eux aussi directement qualifiés, sont assurés du chapeau 4, où ils feront figure d'épouvantail.

Les groupes pour la Ligue des champions 2021-2022 :

Chapeau 1 (confirmé) :

Chelsea

Villarreal

Atlético de Madrid

Manchester City

Bayern Munich

Intern Milan

Lille

Sporting Portugal

Chapeau 2 (confirmé) :

Real Madrid

FC Barcelone

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Séville

Borussia Dortmund



Chapeau 3 (confirmé) :

FC Porto

Ajax

RB Leipzig

Atalanta

Zénith Saint-Pétersbourg



Chapeau 3 ou 4 :

Besiktas

Dynamo Kiev

Bruges



Chapeau 4 :

AC Milan

Wolfsburg