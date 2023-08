Ligue des champions: AEK Athènes-Dinamo Zagreb reporté après la mort d'un supporter grec

Le match du 3e tour de qualification aller de la Ligue des champions entre l'AEK Athènes et le Dinamo Zagreb, initialement prévu ce mardi (20h45), a été reporté après la mort d'un supporter grec dans des affrontements, a annoncé l'UEFA dans un communiqué mardi.

Après la mort d'un supporter grec, l'UEFA a tranché et a décidé de reporter le match AEK Athènes - Dinamo Zagreb (3e tour de qualification aller de la Ligue des champions). L'instance européenne a communiqué sur sa décision: ''Nous exprimons notre plus grande sympathie à la famille de la victime, à l'AEK Athènes et à ses fans. Nous voulons aussi rappeler que la violence n'a pas de place dans notre sport et nous espérons que les responsables de cet horrible acte soient arrêtés et jugés dans les plus brefs délais.''

L'UEFA est en contact avec les deux clubs pour confirmer la date choisie pour le report du match. Il se jouera désormais soit le vendredi 18 août ou le samedi 19 août.



Dans la nuit de lundi à mardi, un jeune supporter grec de 22 ans a été mortellement poignardé dans de violents affrontements entre les groupes d'ultras des deux clubs avant le match qui devait se dérouler mardi soir (20h45) dans le stade de l'AEK à Nea Filadelfia en banlieue d'Athènes.

Le match retour du 15 août entre les deux équipes se jouera toujours à la même date, à Zagreb, selon l'UEFA.