Ligue des champions: Benfica, les Young Boys et Malmö qualifiés pour les groupes

À dix contre onze pendant une heure, Benfica a résisté au PSV ce mardi soir en barrage retour de Ligue des champions (0-0, 2-1 à l'aller) et est qualifié pour la phase de groupes. Les Young Boys et Malmö ont également validé leur place en C1.

On connaît trois qualifiés de plus pour l'édition 2021-2022 de la Ligue des champions. Ce mardi, à la veille du match capital de l'AS Monaco sur la pelouse du Chakhtar (mercredi à 21h00 ce RMC Sport 1), le Benfica Lisbonne, les Young Boys de Berne et Malmö ont tous les trois validé leur place en phase de groupes de la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

Le Benfica a réalisé un petit exploit sur la pelouse du PSV Eindhoven. Après avoir remporté le match aller 2-1 au Portugal la semaine passée, les Aigles ont réussi à résister aux Néerlandais à dix contre onze pendant une heure de jeu après l'expulsion de Lucas Verissimo (0-0). Les Portugais ont su se montrer ultra-solides pour conserver un score nul et vierge qui leur était favorable.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les meilleures affiches de la Ligue des champions

Les Young Boys sereins, ça passe pour Malmö

De leur côté, les Young Boys de Berne se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupes de C1 de leur histoire (après 2018-2019) grâce à leur victoire 3-2 sur la pelouse de Ferencvaros (3-2, 3-2 au match aller). Les Suisses ont dominé leur sujet et ont profité de l'expulsion de l'ancien Angevin Aissa Laïdouni lors de ce match retour.

Sur le même sujet Ligue des champions: Monaco trébuche à domicile contre le Chakhtior

Enfin, Malmö s'en sort malgré sa défaite 2-1 sur la pelouse de Ludogorets. Les Suédois, vainqueurs 2-0 sur leur pelouse à l'aller, se sont donnés une belle bouffée d'air frais juste avant la mi-temps de ce barrage retour grâce au coup franc magnifique du Serbe Veljko Birmančević.