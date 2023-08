Ligue des champions: Braga, Galatasaray et les Young Boys qualifiés pour la phase de poules

Braga a battu le Panathinaikos (1-0) ce mardi lors du match retour des barrages de la Ligue des champions. Une victoire qui permet au club portugais d'accompagner les autres qualifiés du soir, Galatasaray et les Young Boys de Berne, pour la phase de poules.

Bourreau de l'OM au tour précédent, le Panathinaikos n'a pas réussi à prolonger son aventure en Ligue des champions. Déjà battus à l'aller au Portugal (1-2), les Grecs se sont encore inclinés contre Braga (0-1) ce mardi lors des barrages retour. Braga jouera les poules de la C1.

Après un match accroché où un seul but les aurait envoyé en prolongation, les joueurs du Panathinaikos ont fini par craquer dans les dernières minutes de la rencontre. Muet lors du premier duel entre les deux équipes, Bruma a marqué l'unique but de Braga lors du retour sur une passe de Ricardo Horta, déjà double passeur décisif la semaine passée.

Icardi encore buteur, Berne écrase Haifa

Après un but de Mauro Icardi sur penalty dès les premiers instants de son match retour contre Molde, Galatasaray a cru avoir fait le plus dur. Déjà vainqueur à l'aller (3-2), le club turc s'est fait peur et l'a finalement emporté (2-1) ce mardi pour confirmer sa qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Après l'égalisation des Norvégiens à l'heure de jeu, les Stambouliotes ont frôlé la prolongation sur un but de Veton Berisha finalement refusé par le VAR pour un hors-jeu.

Les partenaires de Cédric Bakambu ont encore eu un petit coup de pouce sur un coup franc dévié par le mur d'Angelino qui a fini au fond des filets scandinaves dans le temps additionnel.

Enfin, dans le troisième match de la soirée, les Young Boys de Berne se sont facilement imposés contre la Maccab Haifa (3-0). Après le nul à l'aller Israel (0-0), les Suisses ont rapidement pris les devants et n'ont presque pas tremblé pour valider leur billet pour les poules de la Ligue des champions. Mercredi, les barrages se poursuivront avec l'AEK Athènes contre Antwerp, Copenhague face à Rakow et le choc entre le PSV et les Rangers.