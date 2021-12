Ligue des champions: ce sera bien Chelsea pour le LOSC

Pas de changement pour Lille. Le champion de France en titre est retombé sur Chelsea lors du deuxième tirage au sort des huitièmes de finale. Jocelyn Gourvennec et ses joueurs devront donc affronter les champions d'Europe en titre.

Bis repetita pour le LOSC. Après être tombé sur Chelsea ce midi, lors du premier tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Lille pouvait espérer mieux cet après-midi. Avec la polémique des boules et l'erreur grossière de l'UEFA, le club nordiste se voyait offrir la chance d'éviter d'affronter les champions d'Europe en titre et, pourquoi pas, de tomber sur des adversaires plus abordables comme le Sporting Portugal, Benfica ou Villarreal.

Il n'en sera donc rien. Le deuxième tirage au sort réalisé par l'UEFA a confirmé l'affiche Chelsea-Lille, donc le huitième de finale aller aura lieu en février (15-16 ou 22-23 février) et le retour en mars (8-9 et 15-16 mars). Pour espérer voir les quarts de finale de la C1 pour la première fois de leur histoire, les Dogues vont donc devoir batailler dur face à l'actuel 3e de Premier League.

"Ce sera une très belle affiche"

Le LOSC a affronté Chelsea lors de son retour en Ligue des champions, en 2019-2020, et s'était incliné au stade Pierre-Mauroy (1-2) comme à Stamford Bridge (1-2). Cette double confrontation fait saliver d'avance Jocelyn Gourvennec, qui s'est exprimé après le premier tirage au sort: "Ce sera une très belle affiche. Évidemment, c'est une double confrontation très difficile. Il y a quatre périodes à jouer et l'idée est de présever nos chances à l'issue du match aller, afin de jouer très gros au retour avec 50 000 personnes (au stade Pierre-Mauroy, ndlr)."

Peu chanceux, les Lillois sont, avec les Blues, la seule équipe de ce tirage au sort à ne pas avoir vu son adversaire changer à l'issue du deuxième tirage. Le destin offre cependant aux Dogues l'opportunité de réaliser un grand exploit à la fin de l'hiver, en cas de victoire lors de la double confrontation face au vainqueur de la dernière édition de la Ligue des champions.