Ligue des champions: les (bonnes) affiches des 8es de finale

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions a été refait ce lundi après une boulette plus tôt dans la journée. Énorme affiche entre le PSG et le Real Madrid, ce sera très compliqué pour Lille face à Chelsea, champion d'Europe en titre.

Le deuxième tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions a livré son verdict. Outre le gros choc entre le PSG et le Real Madrid, plusieurs belles affiches seront au programme. L'autre club français engagé, Lille, affrontera Chelsea, un match que le premier tirage avait déjà offert.

Un choc entre l'Inter et Liverpool, le Bayern et Manchester City bien lotis

Le Bayern Munich aura un court déplacement à effectuer en Autriche sur la pelouse de Salzbourg, novice à ce stade de la compétition. Autre grand favori, Manchester City s'en sort également bien en ayant tiré le Sporting Portugal. Vainqueur du groupe C devant le club portguais et en ayant impressionné, l'Ajax de Sébastien Haller sort gagnant avec un autre club lisboète au programme, Benfica.

Pour trouver trace d'un véritable choc, il faudra se tourner vers l'Angleterre avec deux gros morceaux pour Manchester United et Liverpool. Les Red Devils se frotteront avec l'Atlético de Madrid, tandis que les Reds seront opposés à l'Inter. Enfin, à noter l'affiche entre Villarreal et la Juventus qui pourrait sourire à la troupe d'Emery, puisque la Vieille Dame version 2021-2022 semble loin d'être la plus brillante de son histoire.

Le tirage complet des 8es de finale:

Salzbourg - Bayern Munich

Sporting Portugal - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atlético de Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter Milan - Liverpool

Real Madrid - PSG