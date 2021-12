Ligue des champions: Lille opposé à Chelsea en 8es de finale

Premier de son groupe, le LOSC affrontera Chelsea en huitième de finale de Ligue des champions. Le match aller aura lieu en février prochain à Stamford Bridge, le retour sera disputé au stade Pierre-Mauroy en mars. "On sera prêt", prévient Gourvennec.

Lille est fixé. Moins d’une semaine après sa victoire à Wolfsburg lui garantissant la qualification et un statut de tête de série lors des huitièmes de finale de Ligue des champions, le champion de France connaît son adversaire. Il se déplacera à Chelsea en février prochain avant de recevoir les champions d'Europe en titre quelques semaines plus tard, après le tirage au sort effectué ce lundi.

"C'est une magnifique affiche, on va jouer le tenant, réagit Gourvennec au micro de RMC Sport après le tirage au sort. Il y a quatre mi-temps à jouer, comme depuis le début de la campagne on va tout jouer à 300%". S'il sait que son équipe sera "outsider", l'entraîneur lillois veut y croire: "on est l'équipe qui a donné le moins de choses à l'adversaire sur les 32 équipes. Il faudra être solide à Chelsea et préserver nos chances pour le match retour".

Chelsea privé de première place sur le gong

Pour se qualifier en huitièmes de finale, les Lillois avaient terminé en tête de leur groupe G devant Salzbourg, Séville et Wolsburg. Pourtant, les Dogues étaient très mal partis avec deux nuls et une défaite à l’issue des trois premières journées. Mais trois victoires sur les trois derniers matchs leur ont ouvert en grand les portes des huitièmes de finale, avec en prime une première place inédite.

Deuxièmes du groupe H derrière la Juventus, les Blues ont perdu leur première place dans le temps additionnel de la dernière journée, en encaissant le but du 3-3 sur la pelouse du Zenit Saint-Petersbourg. À part cet accroc et la défaite au Juventus Stadium (0-1), les hommes de Thomas Tuchel avaient réalisé un parcours parfait, avec notamment une démonstration face aux Bianconeri lors de la 5e journée (4-0).

"Chelsea est bien en Premier League cette année, note Gourvennec. Ils ont modifié pas mal de choses pour aller chercher des titres la saison dernière, comme un changement d'entraîneur et de joueurs". Mais le coach nordiste prévient: "il y aura moins de matchs en janvier et février. On aura aussi l'expérience de la phase de groupe. On sera prêt".

Un seul objectif: faire mieux qu'en 2007

Jonathan David, auteur de trois buts sur ces trois dernières journées, a été l’un des grands artisans de cette qualification, seulement la deuxième de l’histoire du club nordiste dans son histoire. En 2007, l’équipe entraînée par Claude Puel avait été éliminée à ce stade par Manchester United, sur le score de 1-0 à l’aller comme au retour.

Pour rappel, le nouveau règlement de l’UEFA ne comptabilise plus le nombre de buts à l’extérieur en cas d’égalité. Ainsi, si deux équipes ne parviennent pas à se départager à l’issue des deux rencontres, elles devront disputer une prolongation, sans prendre en compte le nombre de buts marqué par chaque équipe à l’extérieur.