Chelsea-Lille: 2019, un précédent douloureux pour le LOSC

Opposé à Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions, le LOSC retrouve un adversaire qu’il a côtoyé récemment. Les Dogues s’étaient incliné deux fois face aux Blues lors de la phase de poule de l’édition 2019-2020.

Ce LOSC a bien changé. Il y a deux ans, le club nordiste sortait tête basse de la Ligue des champions à Stamford Bridge, éliminé de la phase de groupe avec un tout petit point pris en six matchs, à l’issue d’une défaite sans combattre face aux Blues (1-2). En février prochain, les champions de France s’apprêtent à retrouver les champions d’Europe, deux formations qui ont énormément progressé.

Aux souvenirs d'Osimhen, Maignan et Rémy

Pourtant, Lille avait d'abord tenu tête à la jeune troupe de Lampard lors de la 2e journée de la phase de groupe en octobre 2019, Osimhen répondant à Abraham avant la pause. Mais Willian avait crucifié Maignan en fin de rencontre. Une semaine plus tôt, le LOSC avait lourdement chuté sur la pelouse de l’Ajax (3-0). Au lendemain d’un nul à domicile (1-1) puis d’une nouvelle claque reçue à Valence (4-1) et d’un revers face à l’Ajax (2-0), les Dogues se présentaient ensuite à Londres déjà éliminés de toute compétition européenne.

Avant de retrouver la Ligue des champions cette saison, le LOSC avait dit au revoir à la plus belle des compétitions de club en s’inclinant logiquement sur le score flatteur de 2-1 avec un but de Rémy en fin de match, après des réalisations d'Abraham et Azpilicueta. Comme un symbole, c’est sur cette même pelouse de Stamford Bridge qu’ils ont rendez-vous en février prochain pour confirmer devant les yeux de toute l’Europe leurs progrès.

Le champion de France face au champion d'Europe

Entre temps, Lille a en effet décroché un titre de champion de France et s’il n’est pas au mieux en championnat cette saison, le club s’est accroché à son rêve européen jusqu’à décrocher la première place de son groupe à la faveur de ses trois victoires lors des trois dernières journées.

Mais en face, ce Chelsea novateur a également bien grandi, avec accessoirement un titre de champion d'Europe décroché en mai dernier sous l'impulsion de Thomas Tuchel, qui a changé beaucoup de choses comme l'a souligné Jocelyn Gourvennec après le tirage au sort effectué ce lundi midi. "Quand on est Lille, on est outsiders. L'histoire du sport nous a montré que ce sont parfois les outsiders qui sortent du bois".

Les compositions de Lille-Chelsea du 02/10/2019 :

Lille: Maignan – Celik, Fonte, Gabriel, Reinildo – André, Soumaré – Araujo, Ikoné, Bamba – Osimhen

Chelsea: Arrizabalaga – Azpilicueta, Zouma, Tomori – James, Kanté, Jorginho, Alonso – Willian, Abraham, Mount

Les compositions de Chelsea-Lille du 10/12/2019 :

Chelsea: Arrizabalaga – Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Emerson – Kanté, Jorginho, Kovacic – Willian, Abraham, Pulisic

Lille: Maignan – Celik, Djalo, Gabriel, Pied – Xeka, Soumaré – Araujo, Yazici, Maia – Rémy