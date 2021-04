Ligue des champions: Chelsea surprend Porto et se rapproche du dernier carré

En s'imposant face à Porto lors du quart de finale aller (2-0), le Chelsea de Thomas Tuchel a pris une belle option pour la qualification en demi-finales de la Ligue des champions, avant le match retour mardi prochain à Stamford Bridge.

Balayé le week-end dernier par West Bromwich en Premier League (2-5), Chelsea a retrouvé des couleurs ce mercredi soir, et une solidité défensive lors de son quart de finale aller de la Ligue des champions contre Porto (2-0). En s'imposant à Séville, dans le stade Ramon Sanchez Pizjuan - et non pas à Porto en raison des conditions sanitaires -, les Blues de Thomas Tuchel ont pris une très belle option pour la qualification en demi-finales de la C1.

Le numéro de soliste de Mount

Malgré une possession de plus de 60%, Chelsea a subi, beaucoup, sans concéder d'occasions nettes. Porto, qui s'était qualifié en huitièmes de finale contre la Juventus grâce à un bloc défensif solide, a montré davantage de velléités offensives ce mercredi soir "à domicile". Mais les joueurs de Sergio Conceiçao ont cédé sur la première et la seule frappe des Blues en première période.

Un but venu d'un numéro de soliste de Mason Mount. Bien servi par Jorginho, le milieu anglais a réalisé un superbe contrôle orienté pour effacer Zaidu Sanusi avant de tromper parfaitement Agustin Marchesin d'une frappe croisée (32e). Malgré la domination portugaise, Mount aurait pu s'offrir un doublé après son premier but en C1, mais Pepe est venu couper du bout du pied cette occasion en or (60e).

Une première demie en C1 depuis 2014?

Cesar Azpilicueta aurait également pu doubler la mise sur coup-franc (64e) si sa tête n'avait pas frôlé le cadre du gardien de Porto. Le deuxième but anglais est venu plus tardivement sur une récupération haute de Ben Chilwell, parti tromper Marchesin (85e). Chelsea repart donc de Séville avec un bel avantage. Tuchel peut se satisfaire, quelques jours après la débâcle face à West Brom, d'avoir vu ses joueurs se démener défensivement alors qu'ils ont été bousculés dans le jeu.

Remplaçants au coup d'envoi, Olivier Giroud et N'Golo Kanté ont participé à cette victoire en fin de match. Avec ce succès, Chelsea peut aborder sereinement le match retour à Stamford Bridge mardi prochain. Et envisager une qualification pour les demi-finales de la C1 pour la première fois depuis la saison 2013-2014.

