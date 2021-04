Ligue des champions: Porto-Chelsea, duel d'outsiders

Peu imaginaient Porto et Chelsea aussi loin dans la compétition à l'automne dernier, et pourtant, sacré duel d'outsider entre la nouvelle équipe de Thomas Tuchel et celle de Sergio Conceicao. Coup d'envoi à 21h sur RMC Sport 2.

Bonjour et bienvenue à tous Après sa qualification à 10 contre 11 dans la prolongation, d'un coup-franc miracle, Porto vise un nouvel exploit. Cette fois face au Chelsea de Thomas Tuchel, qui a retransformé les Blues en machine à ne pas perdre. Sauf que, invaincu depuis son arrivée en janvier dernier, le coach allemand a subi sa première défaite ce week-end, et quelle claque: un 5-2 face à West Brom qui a remis le doute dans la tête des Blues. Assez pour les destabiliser face à une équipe de Porto qui ne lâche rien et profite de toutes les occasions? Réponse à 21h sur RMC Sport 2.