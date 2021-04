Ligue des champions en direct: Chelsea-Porto, mission impossible?

Bonjour et bienvenue à tous

Il n'y avait pas eu de match à l'aller ou Chelsea avait largement dominé les débats, infligeant une défaite à domicile 2-0 à Porto, le genre de truc dont on ne se relève pas. Mais, en Ligue des champions, on a déjà vu des retournements plus grands, et ce n'est pas Thomas Tuchel, éliminé avec le" PSG par Manchester United après avoir gagné 2-0 à l'aller qui dira le contraire. En attendant, vous pouvez retrouver le résumé vidéo du match aller par ici. Coup d'envoi à 21h sur RMC Sport 2.