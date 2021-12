Ligue Europa/Conference League: pourquoi Monaco, l’OL et Rennes ne sont pas concernés par le tirage au sort

L’UEFA procèdera ce lundi au tirage au sort des barrages de la Ligue Europa et de la Conference League. Qualifiés pour la phase finale en C3 et en C4, trois clubs français (Monaco, Lyon et Rennes) ne seront pourtant pas concernés. La raison est simple.

A l’image de la Ligue des champions où le PSG et Lille attendent avec impatience de connaître le nom de leur adversaire pour les huitièmes de finale, Marseille suivra avec attention le tirage au sort des barrages de la Conference League ce lundi.

Pour les trois autres clubs français encore engagés sur la scène européenne (Lyon, Monaco et Rennes), la journée sera plus calme puisqu’ils ne seront pas concernés par la procédure de l’UEFA.

Les premiers de groupes pas concernés

Qualifiés sans trembler en Ligue Europa, Lyon et Monaco ont tous les deux terminé en tête de leur groupe. Un statut qui les envoie directement au stade des huitièmes de finale de la C3 les 10 et 17 mars 2022.

Idem pour le Stade Rennais en Conference League. Premier de sa poule devant le Vitesse Arnhem ou Tottenham (selon l’issue du match annulé face aux Bretons), le club d’Ille-et-Vilaine n’aura pas besoin de passer par un tour de barrages.

Reversé de la Ligue Europa vers la C4, l’OM n’a pas eu droit au même traitement que les Rennais de Bruno Genesio. Qualifié pour les barrages de la Conference League, le club phocéen ne sera pas tête de série lors du tirage au sort effectué ce lundi.

Sauf mauvaise surprise, Marseille sera quand même favori. Tous les adversaires potentiels restant clairement à la portée des partenaires de Dimitri Payet.