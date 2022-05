Ligue des champions: Herrera estime que "le PSG a mieux joué que City et Chelsea contre le Real"

Éliminé avec le PSG face au Real Madrid en 8e de finale de Ligue des champions après avoir gagné à l'aller, Ander Herrera n'a pas encore digéré cette énorme désillusion. Selon le milieu de terrain, Paris était plus méritant que City et Chelsea, eux aussi renversés par Karim Benzema & Co.

Le scénario rocambolesque de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, ce mercredi soir (3-1 après prolongation, 6-5 en cumulé), a sûrement rappelé de très mauvais souvenirs aux joueurs du PSG. Comme les Skyblues, qualifiés jusqu’à la 89e minute pour la finale puis renversés par un doublé express de Rodrygo (90e, 90+1) et un but de Benzema en prolongation, les Parisiens avaient eux aussi quitté la compétition alors que la qualification en quart de finale leur tendait les bras.

Herrera: "On méritait de passer"

Présent à Poissy ce jeudi pour rencontrer des jeunes footballeurs à l'occasion du "Club Tour PSG", Ander Herrera a été interrogé par un enfant sur ce fameux fiasco de Bernabeu. "Quand ils ont marqué le troisième but, j’ai cassé l’Ipad. C’était dur, parce qu'on méritait de passer. Mais, le football, c’est comme ça", a répondu le milieu de terrain du PSG, forfait lors ce fameux 8e retour. "Je pense qu’on a encore mieux que Manchester City et Chelsea sur la confrontation. Mais pour finalement tous connaître la même histoire."

Le 9 mars dernier, le PSG menait 2-0 au cumul des confrontations jusqu’à la 60e minute du 8e retour, avant d’être balayé par un triplé de Benzema en l’espace de 17 minutes (61e, 76e, 78e) et de prendre sèchement la porte. En quart de finale, virtuellement éliminé par Chelsea jusqu’à la 80e minute, Los Blancos, menés 3-0, avaient arraché la prolongation grâce à Rodrygo en fin de match. Avant que Benzema n’offre la qualification à la 96e, dans un scénario qui rappelle beaucoup le match de ce mercredi soir.