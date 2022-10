Ligue des champions: humiliés par Naples, les joueurs de l'Ajax refusent d'échanger leurs maillots en fin de match

Sèchement battu sur sa pelouse par Naples (6-1), l'Ajax a eu la défaite très amère mardi soir, en Ligue des champions. Au point de voir les joueurs du club d'Amsterdam refuser d'échanger les maillots avec un membre du staff napolitain, reparti bredouille.

C'est une bien drôle de soirée qu'a vécue l'Ajax Amsterdam mardi en Ligue des champions. Humilié par Naples (6-1), le club d'Amsterdam a eu la défaite très amère, au point de refuser les maillots napolitains apportés par un membre du staff du club italien, reparti avec ses tuniques, comme le montre une vidéo devenue virale et notamment relayée par The Sun.

Le scénario cauchemar

Tout avait pourtant idéalement commencé pour les locaux, qui ouvraient le score dès la 9e minute par l'intermédiaire de Mohammed Kudus. Mais l'euphorie a été de courte durée. Neuf minutes plus tard, Raspadori égalisait pour Naples. A la demi-heure de jeu, les Néerlandais s'apprêtait à vivre une demi-heure d'enfer. Entre la 33e et la 63e minute de la rencontre, l'Ajax a encaissé quatre buts. Pour ne rien arranger à la situation, Dusan Tadic, le maître à jouer de l'Ajax, a été exclu et Naples a marqué un nouveau but (6-1). Un scénario cauchemardesque à la Johan Cruyff Arena.

C'en était trop pour les joueurs de l'Ajax, qui ont refusé d'échanger leurs maillots avec ceux des joueurs de Naples à la fin de la rencontre. Après trois journées, Naples est leader du groupe A avec neuf points, devant Liverpool (six points) et l'Ajax (trois points). Les Glasgow Rangers ferment la marche, ils n'ont pas marqué le moindre point.