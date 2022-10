Ligue des champions: Naples et le Bayern déroulent, l’Inter se paye le Barça, l’OM se relance... Les moments forts de la soirée en vidéo

Naples et le Bayern Munich ont poursuivi leur sans-faute européen avec des succès respectifs contre l’Ajax Amsterdam (1-6) et Plzen (5-0). Le Barça s'est incliné sur le terrain de l’Inter (1-0) alors que l’OM a gagné son premier match européen contre le Sporting (4-1) et que l’Atlético de Griezmann a perdu face à la surprise Bruges (2-0). Voici ce qu’il faut retenir des huit matchs de la troisième journée de la phase de groupes de Ligue des champions disputés mardi soir.

Groupe A: Naples corrige l'Ajax, Liverpool enchaîne grâce au bijou d’Alexander-Arnold

Leader avant son déplacement à Amsterdam, Naples s’est rapidement fait surprendre par un but de Mohamed Kudus. Mais les Napolitains de Luciano Spalletti se sont ensuite réveillés pour l’emporter (1-6). Porté par un solide Zambo Anguissa, le club transalpin a marqué trois buts avant la pause par Raspadori, Di Lorenzo et Zielinski et confirmé son avance en tête de ce groupe A. Au retour des vestiaires, Raspadori, Kvaratskhelia et Giovanni Simeone ont donné plus d'ampleur au festival offensif des Italiens et à la pire défaite européenne de l'histoire des Néerlandais.

Critiqué pour jeu défensif en Angleterre, Trent Alexander-Arnold a rappelé qu’il restait un grand joueur à Liverpool. Le latéral droit des Reds a inscrit un superbe coup franc pour guider l’équipe de Jürgen Klopp à son deuxième consécutif en Ligue des champions face aux Rangers (2-0).

Groupe B: Bruges s’offre l’Atlético et Grizou rate un péno

Cantonné dans un rôle de joker depuis le début de saison, Antoine Griezmann a débuté le match européen de l’Atlético ce mardi à Bruges. Malheureusement pour le Français et les Colchoneros, cela ne s’est pas bien passé et les Belges l’ont emporté (2-0) grâce à un but de Kamal Sowah après un joli numéro de Ferran Jutgla.

L'ancien espoir de la Masia a ensuite conforté le troisième succès d'affilée au FC Bruges avec son huitième but de la saison. Antoine Griezmann a eu l'occasion de relancer son équipe sur penalty mais sa frappe a fracassé la barre transversale.

Malgré deux buts, logiquement refusés par le VAR en première période, le spectacle n’a pas atteint des sommets lors du choc entre Porto et Leverkusen. A l'arrivée, des buts de Zaidu et Galeno ont donné une victoire précieuse aux Dragons de Sergio Conceicao (2-0).

Côté allemand, la belle activité du Français Moussa Diaby n’a pas été récompensée et le Bayer a même manqué un penalty.

Groupe C: la manita du Bayern, l'Inter domine le Barça

Avec un but de Sadio Mané, un doublé de Leroy Sané et même un pion d’Eric-Maxim Choupo-Moting, le Bayern Munich a largement dominé les Tchèques du Viktoria Plzen (5-0). Avec neuf buts marqués et aucun encaissé en trois rencontres, le club bavarois reste solidement installé en tête de sa poule.

Les Allemands ont profité de la victoire de l’Inter Milan contre le Barça (1-0) pour prendre six longueurs d’avance sur leurs rivaux catalans, seulement troisièmes.

Si Hakan Calhanoglu a marqué le seul but de cette affiche avant la pause, André Onana a signé une performance XXL pour permettre aux Intéristes de s'imposer. Malgré une grosse débauche d'énergie, Ousmane Dembélé n'a pas réussi à aider son équipe à revenir en Catalogne avec un point.

Groupe D: Marseille renverse le Sporting, Tottenham se relance

Avec zéro point au compteur avant cette troisième journée, l’OM se trouvait déjà au pied du mur pour la réception du leader portugais. Malgré le huis clos imposé au Vélodrome et le but éclair de Francisco Trincao après moins d’une minute, Marseille a sonné la révolte pour gagner son premier match européen de la saison (4-1).

Emmenés par un très bon Alexis Sanchez, les Phocéens peuvent toujours croire à une qualification pour les huitièmes. Dans l’autre match de la poule, Tottenham a obtenu le nul sur le terrain de Francfort (0-0) après un duel décevant. En voilà une belle opération comptable pour Marseille, qui reste dernier mais avec trois points de retard sur la première place et un seule unité sur la deuxième position.

Tous les résultats de la soirée

Ajax-Naples: 1-6

Liverpool-Rangers: 2-0

Bruges-Atlético de Madrid: 2-0

Porto-Leverkusen: 2-0

Bayern Munich-Viktoria Plzen : 5-0

Inter Milan-Barcelone: 1-0

OM-Sporting : 4-1

Francfort-Tottenham: 0-0