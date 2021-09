Ligue des champions: l'entraîneur de Leipzig lance les hostilités contre le PSG

Dans une interview à Kicker, Jesse Marsch, l'entraîneur de Leipzig, affirme que l'équipe de Manchester City est plus "homogène" que le PSG, avant de s'en prendre aux dépenses des deux cadors du groupe A.

Jesse Marsch s'apprête à disputer son tout premier match de Ligue des champions avec Leipzig, mercredi, face à Manchester City. Et selon l'entraîneur américain, même si le Paris Saint-Germain se trouve également dans le groupe A, l'équipe qu'il dirige depuis le mois de juillet va avoir affaire dans deux jours à la formation la plus redoutable de la poule.

"Le match le plus difficile va être le premier à Manchester City. City est peut-être l'équipe la plus homogène par rapport au PSG et j'espèrais que nous jouerions contre eux plus tard car nous sommes toujours au milieu de notre processus de progression", indique l'entraîneur américain de 47 ans au magazine Kicker dans une interview publiée lundi.

Pour ses débuts, Marsch rencontre d'importantes difficultés (une victoire pour trois défaites en championnat) alors que Leipzig a pris une gifle ce week-end face au Bayern Munich (1-4). Son équipe, qui a perdu d'importants éléments cet été (Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer, Ibrahima Konaté), ne semble pas tout à fait prête pour disputer les joutes européennes.

"Selon l'esprit sportif d'un Américain, le football européen n'est pas juste"

Ce qui n'a pas empêché Marsch de fustiger ses prochains adversaires dans son entretien avec Kicker. Le technicien américain s'en prend notamment aux dépenses sur le marché des transferts de Manchester City et du PSG, sans directement les nommer: "Mes résultats en mathématiques à l'école et à l'université étaient tout à fait corrects. Et à ma connaissance, les dépenses de certains clubs par rapport au fair-play financier ne fonctionnent pas vraiment."

De quoi faire dire à Marsch que "selon l'esprit sportif d'un Américain, le football européen n'est pas juste." "Je pense que seul le cricket en Inde montre un écart plus important entre les clubs les plus riches et les plus pauvres", ajoute Jesse Marsch, qui officie pourtant dans l'un des clubs les plus riches d'Allemagne, dirigé par la société Red Bull, qui n'hésite pas à investir considérablement sur le marché des transferts.