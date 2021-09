Ligue des champions: l'héroïque gardien du Sheriff élu joueur de la semaine

Bluffant lors de la victoire du Sheriff Tiraspol mardi soir face au Real Madrid (2-1) en phase de groupes de la Ligue des champions, le portier grec Georgios Athanasiadis a été désigné par les internautes joueur de la semaine.

Il les a tous écœurés. Du haut de ses 28 ans, Georgios Athanasiadis s’est fait un nom mardi soir en se montrant impérial devant les joueurs du Real Madrid. Si les Moldaves du Sheriff Tiraspol ont décroché un succès historique (2-1) à Santiago-Bernabéu, pour leur première participation en Ligue des champions, ils le doivent en grande partie à leur dernier rempart. Seul Karim Benzema est parvenu à le battre, mais une seule fois et sur penalty. Héroïque, Athanasiadis a passé le reste de la rencontre à multiplier les parades spectaculaires devant l’ogre merengue. Il a même réussi un arrêt du visage qui a nécessité l’intervention des médecins sur un tir à bout portant de Luka Modric.

Il succède à Haller

Dans les dernières minutes, au moment où le Real poussait pour tenter d’égaliser, c’est encore lui qui a bondi pour sauver les siens devant Luka Jovic. Une performance XXL qui n’est pas passée inaperçue puisqu’il a été désigné ce jeudi meilleur joueur de la deuxième journée de la phase de groupes de la C1. Les internautes, qui ont voté en majorité pour lui, l’ont préféré à Milan Skriniar (Inter Milan), Darwin Nuñez, auteur d’un doublé lors du carton du Benfica contre le FC Barcelone (3-0), et Leroy Sané (Bayern). Le Grec succède à l’ancien Auxerrois Sébastien Haller (Ajax), qui avait été récompensé à l’issue de la première journée après son quadruplé face au Sporting (5-1).

Rendez-vous les 19 et 20 octobre pour la suite de la phase de groupes, avec encore de belles affiches au programme dont Atlético-Liverpool, PSG-Leipzig, Lille-Séville ou encore Manchester United-Atalanta. Athanasiadis, lui, fera face à l’Inter Milan de Lautaro Martinez et Edin Dzeko. Encore un sacré défi et une belle occasion pour le Sheriff, actuel leader de son groupe avec six points, de marquer encore un peu plus les esprits.

