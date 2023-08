Ligue des champions: l'OM affrontera Braga ou Backa Topola en cas de qualification pour les barrages

Ce lundi à Nyon a été effectué le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions. En cas de victoire face au Panathinaïkos lors du 3e tour préliminaire, l'OM défiera les Portugais de Braga ou les Serbes du Backa Topola.

À défaut d'y être déjà, l'OM connaît son potentiel adversaire en barrages de la Ligue des champions. Ce lundi à Nyon, en Suisse, le tirage au sort a été effectué pour déterminer la dernière étape à franchir aux hommes de Marcelino afin de rejoindre la C1 édition 2023-2024.

Les Olympiens hériteront des Portugais du SC Braga ou des Serbes du Backa Topola. Le match aller se tiendra le 22 ou le 23 août à l'extérieur, tandis que le retour se jouera au Vélodrome le 29 ou le 30 août.

D'abord penser au Panathinaïkos

Le Backa Topola évolue en première division serbe depuis seulement 2019. Deuxièmes de leur championnat la saison dernière, ils se battent pour une première qualification de leur histoire en C1.

De son côté, Braga, troisième du dernier championnat portugais derrière Porto et le Benfica, n'a plus disputé la phase de groupes de la Ligue des champions depuis la saison 2012-2013. Mais les "Guerreiros" ont déjà affronté l'OM à quatre reprises en Ligue Europa, en 2015 (victoire 3-2 puis défaite 1-0 au Vélodrome en phase de groupes) et en 2018 (défaite 3-0 à Marseille puis victoire 1-0 à domicile en 16es de finale).

Mais avant de pouvoir se projeter sur un affrontement contre l'une de ses deux équipes, Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers vont devoir venir à bout du club grec du Panathinaïkos lors du 3e tour préliminaire. Le match aller se tient en Grèce ce mercredi 9 août (20 heures) et le retour au Vélodrome le 15 août (21 heures).