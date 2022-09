Ligue des champions: l'OM réfléchit à faire appel après les sanctions de l'UEFA

Sanctionné d’un huis clos total et d’un huis clos partiel pour les deux prochains matchs de Ligue des champions au stade Vélodrome, l’OM réfléchit à faire appel auprès de l’UEFA.

Dans une semaine, l’OM retrouve la Ligue des champions et reçoit le Sporting Portugal à l’Orange Vélodrome. Un match qui doit normalement se jouer à huis clos, puisque l’UEFA a révoqué le sursis qui planait sur l’OM et a donc sanctionné le club olympien - après les incidents lors du match contre Francfort - d’un huis clos total (OM-Sporting) et d’un huis clos partiel (virage nord fermé pour OM-Tottenham).

Cependant, l’OM réfléchit à faire appel après cette décision de l’instance européenne. Le club olympien est en train de monter un dossier pour expliquer que les violences et les jets de fumigènes ou de projectiles ont d’abord été initiés par le parcage allemand. L’OM est évidemment conscient que plusieurs fans phocéens se sont également illustrés de mauvaises manière, notamment avec des tirs de feu d’artifice ou d’engins pyrotechniques, l’un d’entre eux blessant grièvement un supporter allemand. Mais l’un des arguments des avocats du club consiste notamment à expliquer que l’OM a immédiatement réagi en repérant plusieurs fauteurs de troubles et en supprimant leur abonnement.

Peu d’espoir pour OM-Sporting

Aucune décision n’est encore prise concernant ce possible appel, mais les associations du virage nord n’ont pour le moment reçu aucune consigne ou information de la part du club concernant un remboursement des places ou un éventuel repositionnement dans le stade. En attendant, les supporters de ce virage - dont l’immense majorité n’a aucun lien avec ces violences – ne se font que peu d’illusions, et ressentent pour la plupart un sentiment de dégoût après ces incidents et cette Ligue des champions tronquée.

Les chances de voir l'UEFA revenir sur sa sanction sont tout de même infimes. Les clubs, malgré leurs bons arguments ou leur bonne foi, ont en général très peu d’impact sur les décisions de l’instance européenne. Et au sein de l’UEFA, on remarque surtout que l’OM n’a pas trouvé de véritable moyen de réduire les incidents à l’intérieur du Vélodrome après les mauvaises expériences connues la saison passée en Ligue Europa (contre Galatasaray notamment) ou Ligue Europa Conférence (face au PAOK principalement). Si l’OM se décide à faire appel, Marseille pourrait donc avoir beaucoup de mal à échapper au huis clos total contre le Sporting. L’OM aurait en revanche un petit peu plus d’espoir de voir l’UEFA revenir sur sa décision de fermer le virage nord contre Tottenham, une deuxième sanction inattendue et jugée très sévère à Marseille.