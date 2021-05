Ligue des champions: la fierté de Tuchel après le sacre de Chelsea

Au micro de RMC Sport après la finale de Ligue des champions remportée par Chelsea contre Manchester City, Thomas Tuchel a confié sa fierté. L'ancien entraîneur du PSG a insisté sur la force de son groupe.

Tout sourire, Thomas Tuchel a pris sa revanche. Finaliste malheureux avec le Paris Saint-Germain, la saison passée à Lisbonne, puis limogé par le club parisien en décembre, l'entraîneur allemand s'est imposé 1-0 avec Chelsea contre Manchester City en finale de la Ligue des champions 2021. "C'est incroyable, je suis très fier", a-t-il réagi au micro de RMC Sport.

"Je suis très fier. Mais j'étais déjà fier, car j'ai confiance en ce groupe qui est très fort. Nous sommes tous ensemble, et tout est possible", a confié Thomas Tuchel.

"C'était un combat"

Interrogé sur le déroulement du match, le technicien a admis que tout ne s'était pas passé comme prévu malgré la victoire: "On voulait avoir un peu plus de possession. C'était difficile dans les premières minutes, mais c'était mieux après en fin de première période. On s'est alors créé quelques contres très dangereux".

"Mais en seconde période, c'était un combat très dur. On a tout essayé", a conclu Thomas Tuchel, qui a sans doute transpiré comme jamais face à la ribambelle d'occasions mancuniennes dans le dernier quart d'heure, avec notamment cette frappe de Riyad Mahrez qui a rasé le cadre dans les ultimes secondes.