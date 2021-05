Manchester City-Chelsea: l’explosion de joie des Blues avec Tuchel au coup de sifflet final

Les joueurs de Chelsea et leur entraîneur Thomas Tuchel ont pu laisser éclater leur joie au coup de sifflet final, après avoir battu Manchester City en finale de Ligue des champions (1-0).

On a un temps enterré Chelsea cette saison, ce qui doit rendre encore plus belle la joie des Blues ce samedi soir, après avoir remporté la Ligue des champions face à Manchester City (1-0). Avant l’arrivée de Thomas Tuchel, Chelsea était loin en championnat et offrait peu de garanties sur la scène européenne. Finalement, le club londonien termine la saison de la meilleure des manières.

La joie des Blues contraste avec les larmes d'Agüero

La célébration de Chelsea © RMC Sport

César Azpilicueta, plus ancien joueur de l’effectif actuel de Chelsea, a rejoint la capitale anglaise en août 2012, trois mois après le premier titre des Blues en Ligue des champions. Aucun des joueurs présents ce samedi soir à Porto n’avait donc connu le sacre de l’équipe de Roberto Di Matteo, emmenée par Didier Drogba et John Terry.

Les larmes d'Agüero après la finale perdue de Manchester City © RMC Sport

De quoi profiter pleinement d’une victoire conquise devant du public et face à un adversaire annoncé favori. Au coup de sifflet final, tout le banc de Chelsea a pu rejoindre les joueurs qui s'écroulaient de joie sur le terrain. Pendant que Sergio Agüero était inconsolable, après avoir disputé son dernier match avec City, les Blues profitaient.