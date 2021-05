Ligue des champions: la finale Manchester City-Chelsea diffusée aussi sur RMC Story

La finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea, diffusée sur RMC Sport 1 le 29 mai, à 21h, sera également proposée en clair sur RMC Story.

En attendant de connaître le pays qui accueillera la finale de la Ligue des champions, sachez que vous aurez le plaisir de la regarder sur RMC Sport 1 avec un dispositif exceptionnel. Le match opposant Manchester City à Chelsea sera également diffusé sur RMC Story, l’une des chaînes TNT du groupe Altice, laquelle retransmettra le match avec son propre dispositif le samedi 29 mai, à 21h. Deux saisons après la victoire de Liverpool contre Tottenham, l’Angleterre accapare à nouveau la finale de la Ligue des champions.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez la Ligue des champions

Tuchel pour une première, Guardiola pour retrouver les sommets

Du côté de Chelsea, l'entraîneur allemand Thomas Tuchel a obtenu une belle revanche, lui qui atteint ce stade de la compétition pour la deuxième année consécutive, après celle qu’il avait disputée avec le PSG (défaite 1-0 contre le Bayern Munich) avant d’être évincé à Noël et de rebondir à Londres. Absent du dernier carré et même des quarts de finale de la C1 depuis 2014, Chelsea renoue avec le gratin européen, porté par une génération de joueurs formés au club et de nationalité anglaise, qui devrait faire la force des Three Lions à l’Euro.

Quant à Manchester City, Pep Guardiola est parvenu à percer ce fameux plafond de verre qui lui résistait depuis son arrivée en Angleterre. Après cinq échecs consécutifs et des éliminations amères, l'ancien technicien du Barça, vainqueur de la compétition avec le club catalan, a conduit Manchester City vers sa première finale de C1. Manchester City peut rêver d’un sacre, qui ferait des rivaux qatariens du PSG, les Emiratis, la première puissance du Golfe à remporter la prestigieuse compétition. Oui, il sera aussi question de cela, le 29 mai.