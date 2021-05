Ligue des champions: la finale va être délocalisée à Porto

Selon plusieurs agences de presse, la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea va être délocalisée à Porto, le 29 mai prochain pour permettre aux fans anglais d’y assister.

La finale de la Ligue des champions ne se jouera pas à Istanbul, comme prévu. Selon les agences de presse AP et RTP, l’UEFA est en train de finaliser la délocalisation de la rencontre entre Manchester City et Chelsea à Porto, le 29 mai prochain (21h, sur RMC Sport et en clair sur RMC Story). Après la qualification des deux clubs anglais, le gouvernement britannique avait averti les supporters qu’ils ne pourraient pas se rendre en Turquie, placée sur la liste rouge des pays à risque en raison de la forte contamination au coronavirus. L’hypothèse de rapatrier le match à Wembley (Londres), était alors étudiée depuis plusieurs jours.

Discussions rompues pour Wembley

Mais c’est finalement l’Estadio do Dragao de Porto qui tient la corde. Le Portugal ne figure plus sur la liste des pays interdits des autorités britanniques. La perspective d’accueillir 6.000 fans de chaque camp a séduit l’UEFA d'autant que les discussions pour délocaliser le match à Wembley se sont arrêtées lundi. Selon AP, l'UEFA "n'a pas été en mesure d'obtenir les exemptions de quarantaine requises pour que les médias et les invités puissent se rendre à Londres".



Ce ne sera pas le cas au Portugal qui a rejoint la liste verte de l’Angleterre, l’estimant comme un endroit à faible risque où les gens ne sont pas obligés de se mettre en quarantaine à leur retour du prochain. Le Portugal doit désormais lever son blocage actuel sur les touristes britanniques pour permettre un afflux de supporters et garantir que l'UEFA peut garantir l'entrée du personnel requis.

Désignée pour accueillir la finale de la Ligue des champions en 2020, Istanbul avait finalement perdu l’organisation en raison de la crise sanitaire et de la tenue du Final 8 à Lisbonne. La ville turque est dépossédée de la finale une deuxième année de suite.