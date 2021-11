Ligue des champions: la Juventus et le Bayern premiers qualifiés pour les huitièmes

Le Bayern a cartonné Benfica (5-2) avec notamment un triplé de Robert Lewandowski pendant que la Juventus a dominé le Zenith Saint-Pétersbourg (4-2). Avec quatre victoires en autant de journée de Ligue des champions, les Munichois et les Turinois sont les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition.

Intraitable en Bundesliga, le Bayern l'est tout autant en Ligue des champions. Avec quatre victoires en quatre matchs européens cette saison, le club bavarois a logiquement décroché sa qualification pour les huitièmes de finale.

Ce mardi lors de la quatrième journée, les partenaires de Benjamin Pavard ont encore offert un superbe spectacle face à Benfica dans le groupe E. Si les Lisboètes ont eu du répondant et marqué à deux reprises, ce Bayern là est trop fort et l'a tranquillement emporté (5-2).

Après un premier but de la tête, Robert Lewandowski en a ajouté deux autres en seconde période sur deux amours de ballons piqués.

Et dire que le Polonais dont les statistiques demeurent hallucinantes cette saison (22 buts en 16 matchs) a trouvé le moyen de rater un penalty ce mardi soir. Qu'importe, le Bayern est qualifié et porusuit son sans-faute sur la scène européenne. Le tout avec 17 buts marqués et seulement deux encaissés en quatre journées.

Dybale qualifie la Juve

Le constat tiré pour le Bayern vaut également pour la Juventus dans le groupe H. Avec un nouveau succès contre le Zenith Saint-Pétersbourg (4-2) ce mardi soir, le club turinois a confirmé qu'en Ligue des champions tout allait pour le mieux. Seulement neuvième du classement en Serie A, la Juve est comme métamorphosée sur la scène continentale.

>> Toute la Ligue des champions est visible avec l'offre RMC Sport-beIN Sports

Capitaine d'un soir face aux Russes, Paulo Dybala a porté les Piémontais avec un doublé. Après une première demi-volée pour lancer la soirée des Bianconeri, l'Argentin a transformé un penalty en seconde période. Les buts de Chiesa et Morata sécuriseront ensuite la belle victoire. Et si la Vieille Dame avait enfin lancé sa saison 2021-2022 grâce à ce succès et cette quaification européenne.

Si le style est moins spectaculaire que celui du Bayern (neuf buts marqués), l'équipe de Massimiliano Allegri pourrait également s'assurer la première place de se poule si elle ne perd pas contre Chelsea, le 23 novembre, lors de la cinquième journée.