Séville-Lille: "Cela s'est joué à l'envie", Ikoné savoure et affiche les ambitions pour la qualification

Jonathan Ikoné a marqué le but de la victoire de Lille à Séville ce mardi (1-2). Au terme de cette quatrième journée de Ligue des champions, le Losc se retrouve deuxième du classement et le buteur nordiste croit encore à une qualification pour les huitièmes de finale.

Dix ans plus tard, Lille retrouve la victoire en Ligue des champions et se met à rêver. Très actif lors de ce succès arraché à Séville (1-2), Jonathan Ikoné a même été élu homme du match après avoir inscrit le deuxième but lillois. Interrogé par RMC Sport après la rencontre, l'attaquant a partagé sa joie.

"Cela s’est joué à l’envie. Ils menaient au score et on a su ne rien lâcher, a estimé l'international tricolore. On a su revenir au score et en marquer un deuxième. On avait envie et on l’a démontré. On leur a fait mal dans les transitions, car on savait que c’était une équipe qui joue au ballon. En contre, on a su montrer nos qualités de vitesse."

Ikoné: "Si on se donne les moyens..."

Avec cinq points en quatre journées de Ligue des champions, Lille a signé une excellente opération en l'emportant ce mardi en Andalousie. Deuxième du classement derrière Salzbourg, les Dogues pourraient doubler les Autrichiens en cas de succès lors du prochain match à Villeneuve-d'Ascq. Si Salzbourg pouvait se qualifier en cas de victoire contre Wolfsburg (2-1), la défaite autrichienne ce mardi a rebattu les cartes dans ce groupe G. De quoi donner un surplus de motivation à Jonathan Ikoné et ses partenaires.

"Si on se donne les moyens, je pense que l’on peut gagner (contre Salzbourg), a encore estimé l'attaquant français du Losc. Et faire quelque chose au classement."

Une ambition partagée par Olivier Létang qui rappelle que tous est encore possible dans ce groupe G: "On a cinq points contre un point lors de la dernière campagne, a estimé le président des Dogues. On est touours dans la course [...] C’est très serré pour la qualification. Tout est possible pour tout le monde. Les deux derniers matchs seront des finales et des matchs à enjeu."

Qualifié pour les huitièmes de Ligue des champions ou éliminé de toutes les compétitions européennes, tout est envisageable pour Lille. Mais après un match comme celui de ce mardi à Séville, le Losc peut y croire pour la suite. Encore faut-il ne pas tout gâcher, le 23 novembre prochain, contre Salzbourg. Le rendez-vous est pris.