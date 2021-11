Ligue des champions: Ronaldo, Lewandowski, Dybala… Les principaux buts de la soirée en vidéo

La quatrième journée des poules de la Ligue des champions a offert ce mardi un joli spectacle sur les pelouses de toute l’Europe. De Paulo Dybala à Cristiano Ronaldo en passant par une très belle talonnade de Serge Gnabry ou le triplé de Robert Lewandowski, découvrez les plus beaux buts de la soirée en vidéo.

· Le Losc gagne et reste en vie

Un tacle de Tiago Djalo qui envoie le ballon sur Reinildo et remet en jeu Suso... et quelques secondes plus tard Lucas Ocampos a marqué le premier but de ce match pour le FC Séville (1-0, 15e). Presque aussitôt, Lille aurait pu (peut-être dû) bénéficier d'un penalty après un tacle de Delaney sur Jonathan David.

Mais non, l'arbitre en a décidé autrement et le Losc a finalement attendu une autre situation litigieuse de Thomas Delaney, cette fois sur Jonathan Bamba, pour obtenir un penalty mérité. Jonathan David a transformé (1-1, 43e).

Au retour des vestiaires, le troisième Jonathan du Losc a marqué et offert la victoire aux protégés de Jocelyn Gourvennec. Avec cette victoire, Lille reste en course pour la qualification mais aura besoin de gagner lors des deux prochains matchs pour espérer rejoindre les huitièmes de finale de Ligue des champions.

>> Revivez le live du match Séville-Lille

· Le Bayern premier qualifié pour les huitièmes avec un triplé de Lewandowski

Un nouveau but de Robert Lewandowski après 26 minutes a lancé le Bayern vers un quatrième succès en quatre matchs de Ligue des champions cette saison (4-2). Le Polonais a ensuite servi Serge Gnabry qui a marqué d’une fantastique talonnade avant de voir Benfica réduire l’écart par Morato et Robert Lewandowski rater un penalty.

Toujours aussi rythmé au retour des vestiaires, ce duel entre les deux meilleurs équipes du groupe E a vu un nouveau but de Leroy Sané après la pause. Robert Lewandowski y est allé de son triplé avec notamment un superbe piqué. Nunez a réduit l'écart ce match a permis aux Bavarois de décrocher leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

· Service minimum pour le Barça à Kiev

Face à l'équipe la plus faible du groupe E, le FC Barcelone a peiné à se montrer dangereux et s'est contenté d'un petit but d'Ansu Fati pour l'emporter (0-1). Une belle reprise du prodige et trois points qui permettent aux Catalans de doubler Benfica pour la deuxième place de la poule.

Mais comme souvent depuis le début de saison, la formation blaugrana a développé un jeu très poussif. Cette fois cela a suffi pour ne pas repartir bredouille mais que ce fut compliqué et décevant pour les partenaires de Memphis Depay.

· Ronaldo sauve United, inquiétude pour Varane

L'Atalanta a longtemps cru gagner grâce à un but de Duvan Zapata, parti à la limite du hors-jeu au coeur de la deuxième période. Mais Cristiano Ronado a égalisé dans les derniers instants (2-2). Avant de voir le Colombien et le Portugais s'illustrer, Josip Illicic avait profité d'une grosse faute de main de David De Gea pour lancer la soirée.

Manchester United est parvenu à égaliser à quelques minutes de la mi-temps. Servi à la limite du hors-jeu, Bruno Fernandes a signé un talonnade digne de l'ancien Madrilène Guti pour servir Cristiano Ronaldo. CR7 a fini le travail d'une jolie frappe. En grande difficulté sur le plan défensif, les Red Devils avaient bénéficié du retour salvateur de Raphaël Varane en Premier League contre Tottenham (0-3). Malheureusement, le Français est sorti blessé avant la pause. Cruel à deux jours de la liste de Didier Deschamps et de l'équipe de France ce jeudi.

· Villarreal fait le plein contre les Young Boys

Unai Emery annoncé du côté de Newcastle, Villarreal a un peu bafouillé son football mais a fini par s'imposer contre les Young Boys de Berne (2-0). Le Français Etienne Capoue a marqué le premier but de ce match avant la pause puis a vu Arnaut Danjuma inscrire celui du break. Le club andalou se relance dans la course aux huitièmes de finale.

· Un doublé de Dybala et la Juve se qualifie

Capitaine d'un soir, Paulo Dybala a parfaitement assumé et a offert un succès précieux à la Juve contre le Zenith Saint-Pétersbourg (3-1). Après avoir tapé le poteau, l'Argentin a lancé les Turinois vers la victoire. Sur un corner mal dégagé, Paulo Dybala a marqué d’une belle demi-volée. Si Leonardo Bonucci a offert l'égalisation aux Russes d'un CSC malchanceux, Paulo Dybala a redonné l'avantage à la Vieille Dame avec un penalty tiré deux fois.

Federico Chiesa a inscrit le troisième but des Piémontais avant de voir Alvaro Morata clore la marquer en fin de match. La Juventus est assurée de finir à l'une des deux premières place de ce groupe H et rejoint donc les huitièmes de finale de la C1. Reste à savoir si ce sera la première ou la deuxième puisque Chelsea reste à trois longueurs après sa victoire à Malmo (0-1).

Tous les scores de la soirée



Bayern Munich-Benfica: 5-2

Dynamo Kiev-Barcelone: 0-1

Atalanta Bergame-Manchester United: 2-2

Villarreal-Young Boys Berne: 2-0

Wolsfburg-Salzbourg: 2-1

FC Séville-Lille: 1-2

Malmo-Chelsea: 0-1

Juventus-Zenit Saint-Pétersbourg: 4-2