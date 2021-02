Ligue des champions: la Lazio considère le Bayern Munich "quasi injouable"

La Lazio Rome reçoit ce mardi (21h sur RMC Sport) le Bayern Munich en huitième de finale aller de Ligue des champions. Face au club tenant du titre, les Biancocelesti devront faire preuve "d'humilité", comme l'a souligné leur entraîneur Simone Inzaghi, face à un adversaire supposément plus fort.

Tenant du titre de la Ligue des champions, le Bayern Munich s'avance forcément comme un prétendant très sérieux à sa succession, avec un effectif inchangé ou presque depuis son dernier sacre à Lisbonne. Les Bavarois se déplaceront sur le terrain de la Lazio Rome ce mardi (21h sur RMC Sport) en huitième de finale aller de Ligue des champions.

Passé en conférence de presse avant d'affronter l'actuel leader de Bundesliga, Simone Inzaghi s'est montré assez humble. "Le Bayern vient d'être champion du monde et champion d'Europe. Il vient de concéder un nul et une défaite mais il arrivait avant cela de cinq victoires consécutives... Plutôt que de leur chercher des points faibles, je travaille sur les certitudes de mon équipe", a expliqué l'entraîneur de la Lazio.

La Lazio compte sur Immobile

A l'heure d'aborder ce "match de gala" au Stadio Olimpico, la Lazio est fière de son parcours, comme l'a exprimé l'attaquant Ciro Immobile. L'actuel 5e de Serie A s'était notamment déplacé sur le terrain de Bruges (1-1) avec seulement 12 joueurs professionnels lors de la phase de groupes.

Mais la Lazio compte tout de même jouer sa chance à fond face au Bayern. En misant notamment sur Immobile. "Avec Robert Lewandowski, en ce moment, ce sont les deux attaquants les plus forts en circulation. On parle de Ciro, qui a gagné le Soulier d'Or la saison dernière (meilleur buteur dans les championnats européens, avec 36 buts en Serie A) et de Lewandowski qui aurait certainement gagné le Ballon d'Or", a rappelé Inzaghi, qui comptera forcément sur son buteur, déjà auteur de 19 buts en 26 matchs cette saison (toutes compétitions confondues).

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité Lazio-Bayern Munich

Nommé entraîneur de la Lazio Rome en avril 2016, Simone Inzaghi va vivre son premier huitième de finale de C1 sur un banc de touche. "Ca va être une belle émotion, le couronnement de cinq années de travail. On va jouer ce match en forme de cerise sur le gâteau du mieux possible, avec humilité, assure-t-il. On veut faire un match qui nous laisse dans la course à la qualification, ça va se jouer sur 180 minutes, pas seulement les 90 de mardi. On rencontre une équipe quasiment injouable mais il nous est déjà arrivé de faire de grands matches alors qu'on n'était pas favoris. Mon équipe est mature et, si elle n'a jamais disputé de huitièmes en Ligue des champions, elle a disputé un quart de finale en Ligue Europa et plusieurs finales".