Ligue des champions: la Super League remporte une nouvelle bataille juridique

Le Tribunal du Commerce nº17 de Madrid a rejetté l'appel de l'UEFA, qui ne pourra donc pas agir contre la société A22 Sports Management, impliquée dans la création de la Super League.

Nouvelle victoire sur le terrain judiciaire pour la Super League de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid connaît des heures difficiles, mais cette nouvelle devrait le réjouir. Le tribunal de commerce de Madrid a rejeté l'appel de l'UEFA contre la participation de A22 Sports Management S.L. au processus de création de la Super League. Le recours formulé par l'UEFA a été rejeté sans possibilité de faire appel de la décision du tribunal de commerce de Madrid.

L'ordonnance à laquelle l’agence de presse EFE a eu accès indique que l'entité A22 Sports Management SL a un "intérêt direct et légitime" dans la procédure car elle a été impliquée "dans la conception, la création, la promotion, le financement et la mise en œuvre de la Super League" et agit "en tant que conseiller" de l'ESLC (European Super League Company) pour l'organisation de cette compétition dissidente censée concurrencer la Ligue des champions de l’UEFA.

La justice madrilène rappelle à l'ordre l'UEFA

Parmi de nombreux autres motifs, l'ordonnance conclut que les circonstances "mettent en évidence l'existence d'un intérêt légitime, direct et indépendant de A22 Sports Management S.L" à promouvoir la création de la Super League et à avoir négocié et obtenu l'engagement contraignant de financer le projet. Plus tôt cette année, ce même tribunal de commerce de Madrid avait demandé à l'UEFA d'"annuler" ce qu'il considère comme une "sanction déguisée" contre les neuf clubs de football qui se sont désistés du projet de Super Ligue.

"Les sanctions imposées à certains clubs fondateurs de la Super League, sous un simple euphémisme constitué par le terme 'accord' (...) représentent une violation manifeste" de la décision de justice d'avril, selon l'ordonnance connue jeudi. Le 17e tribunal de commerce de Madrid avait déjà interdit en avril dernier à l'UEFA de prendre des mesures de rétorsion ou d'exclure les 12 clubs fondateurs de la Super Ligue des compétitions organisées par l'instance européenne.