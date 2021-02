Ligue des champions: le ballon officiel des phases finales dévoilé

A la veille du coup d'envoi des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'UEFA a dévoilé lundi le nouveau ballon officiel de la compétition jusqu'à la finale qui se tiendra le 29 mai à Istanbul.

Vous ne l’attendiez sans doute pas mais il est là ! "Finale Istanbul 21" est le nom du nouveau ballon officiel de la Ligue des champions. Il a été présenté par l’UEFA ce lundi à la veille du début des huitièmes de finale de la compétition reine avec, au menu dès mardi, un somptueux Barça-PSG (à suivre en direct sur RMC Sport). Le ballon conçu par Adidas sera utilisé par les joueurs jusqu’au 29 mai prochain, date de la finale au Stade olympique Atatürk d’Istanbul.

Un ballon spécial pour les 20 ans du concept "étoilé"

L’équipementier a voulu marquer le coup pour les 20 ans du concept "étoilé", en réunissant tous les designs des 20 précédentes finales de la Ligu des champions. Chaque année et chaque ville sont représentées sur les manchettes rouges.

"Comme toujours, le ballon offre un contrôle total, une excellente stabilité en vol et une adhérence parfaite grâce aux hexagones thermocollés, aux étoiles superposées et à sa texture granuleuse, indique l’UEFA. Utilisant une colle durable, il dispose d’une surface sans couture pour encore plus de précision dans le toucher sur le terrain." Ne reste plus qu’à la mettre le plus souvent possible au fond des filets.