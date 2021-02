Barça-PSG en direct : suivez la conf de Pochettino et Paredes

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG fait l’objet de nombreuses rumeurs et ce lundi, le journal Sport, média catalan, assure que l’attaquant français ne partira pas lors du prochain mercato estival et ira au bout de son contrat avec Paris. Selon la publication pro-Barça, l’attaquant francilien aurait décidé de rester à Paris un an de plus. Mais attention on ne parle pas ici d’une éventuelle prolongation, le Français de 22 ans souhaiterait aller au bout de son contrat, en juin 2022, plutôt que de partir dès l’été 2021.