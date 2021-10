Ligue des champions: le Barça gagne enfin, Salzbourg s'échappe dans le groupe du Losc

À quatre jours du choc face au Real Madrid pour le Clasico en Liga, le Barça s'est rassuré en Ligue des champions en décrochant sa première victoire dans le groupe E. Le club espagnol s'est imposé 1-0 face au Dynamo Kiev, mercredi soir grâce à Piqué. Au même moment, Wolfsburg s'est incliné 3-1 sur la pelouse du Red Bull Salzbourg.

Ce n'était pas glorieux, mais le résultat était clairement plus important. Après deux défaites lors des deux premières journées, le FC Barcelone a fini par décrocher mercredi soir sa première victoire dans la phase de poules de la Ligue des champions. Grâce à un but de Gerard Piqué à la 36e minute, le club catalan s'est imposé 1-0 contre le Dynamo Kiev. En parallèle, pour le groupe G du Losc, le Red Bull Salzbourg a signé une belle victoire 3-1 face au VfL Wolfsburg.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder le PSG et le Losc en Ligue des champions

Au Camp Nou, à quatre jours du Clasico, le FC Barcelone n'a eu aucun mal à maîtriser la faible équipe du Dynamo Kiev tout au long de la première période. Pour autant, les joueurs de Ronald Koeman n'ont clairement pas brillé dans la construction des actions et dans la finition. Jordi Alba a été le joueur le plus en vue, avec ses nombreux centres dangereux que ses partenaires ont été incapables de fructifier. Sauf un, Gerard Piqué qui, à 34 ans et 260 jours, est devenu le buteur le plus âgé de l'histoire du Barça en C1 (le précédent recordman était Sylvinho, buteur à 34 ans et 241 jours en 2008).

À la mi-temps, Ronald Koeman a troqué son 3-5-2 pour un schéma à quatre défenseurs, en faisant entrer Ansu Fati et Philippe Coutinho. Si l'ailier espagnol a bien failli régaler en début de seconde période, ce changement tactique a surtout coïncidé avec une dimunition de la domination catalane. Mais hormis un coup franc intéressant dans les dernières minutes, le Dynamo Kiev n'a rien montré.

À Salzbourg, une victoire signée Okafor

Le spectacle était finalement beaucoup plus intéressant en Autriche, où les occasions ont été nombreuses de part et d'autre. Le Red Bull Salzbourg a ouvert le score en premier, grâce à Karim Adeyemi. Mais Lukas Nmecha a su vite répliquer (15e) sur corner. Ce match a finalement été une histoire de corners. Car c'est sur cet exercice que les hommes de Matthias Jaissle ont fait la différence en seconde période, avec un doublé de son milieu suisse Noah Okafor (65e, 77e).

Cette victoire permet au Red Bull Salzbourg de s'échapper en tête du groupe G avec cinq points d'avance, en attendant Lille-Séville (en direct sur RMC Sport 1).