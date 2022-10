Ligue des champions: le Celtic sanctionné à cause d'une banderole contre la reine Elizabeth

Le mois dernier, la mort de la reine Elizabeth II émouvait toute l'Angleterre et plusieurs hommages lui étaient rendus à travers le pays. Du côté des supporters du Celtic, les réactions étaient beaucoup plus critiques. Une banderole a valu au club écossais d'être sanctionné par l'UEFA.

"F… the crown", affichait la banderole offensive des fans du Celtic à Varsovie, à l'occasion du match entre le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow le 14 septembre dernier en Ligue des champions, quelques jours après la mort de la Reine Elizabeth II. Une protestation moyennement accueillie que l'UEFA a estimé n'être "pas adaptée à un événement sportif". Le club écossais a écopé d'une amende de 15 000 euros. Le Celtic a également été condamné à une amende de plus de 3 000 euros pour l'utilisation d'engins pyrotechniques avant son match à domicile contre le Real Madrid.

Une situation sportive compliquée

D'un point de vu comptable, la situation du Celtic Glasgow dans le groupe F est plus que critique. Après trois matches, le club écossais pointe à la dernière place, avec un petit point glané sur neuf possibles (contre le Shakhtar à Varsovie). Pour espérer se qualifier, le club écossais n'a plus le droit à l'erreur et se voit condamné à réaliser des exploits. A commencer par ce mardi avec la réception de Leipzig.