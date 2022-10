PSG-Juventus: l’UEFA inflige seulement une amende pour usage de fumigènes, pas de huis clos

L’UEFA a infligé une amende au PSG pour l’utilisation massive de fumigènes lors de la réception de la Juventus (2-1), le 6 septembre dernier en Ligue des champions. Une sanction modérée confirmant un assouplissement de l’instance sur le sujet de la "pyrotechnie" dite festive.

Ce soir-là, la Tribune Auteuil avait "pris feu". Pour le premier match de la saison du PSG en Ligue des champions face à la Juventus (2-1), les ultras de la tribune Auteuil avaient accompagné l’entrée des joueurs d’un mur de fumigènes, laissant craindre de lourdes sanctions. Plus d’un mois après les faits, l’UEFA a rendu son verdict et il est plutôt clément pour le club parisien qui écope d’une amende de 62.250 euros, dont 34.250 pour l’usage de fumigènes (18.000 euros pour obstruction de passages et 10.000 euros pour des messages provocateurs). La décision a été prononcée le 28 septembre dernier et communiquée ce mardi par le la commission de discipline.

Cette sanction modérée confirme l’assouplissement de la confédération européenne sur le thème de la pyrotechnie festive dans les stades. Depuis la saison dernière, l’UEFA a limité les fermetures partielles de tribunes pour l’usage festif, réservant ses sanctions plus dures aux comportements dangereux (jets de fumigènes) et violents.

Cette saison, Marseille a écopé d’un match à huis clos (contre le Sporting, 4-1, la semaine dernière) pour des jets de pétards, feux d’artifice et autres engins pyroctehniques entre des fans marseillais et ceux de Francfort lors de la deuxième journée. Le club était sous la menace d’un sursis qui avait été révoqué en raison du caractère dangereux de ces actions.

L’UEFA avait aussi ouvert un cas disciplinaire contre le PSG au sujet des fumigènes face à la Juventus (2-1). L’absence de débordements sur leur utilisation a conduit l’instance à seulement sanctionner le club de cette pénalité financière, sans prononcer de fermeture partielle de tribune.

Rennes a aussi bénéficié de cette "clémence" en écopant seulement d’amendes pour l’utilisation de fumigènes (39.125 euros, dont 4.750 euros pour les fumigènes) face à Fenerbahçe en Ligue Europa. Idem à Nantes pour qui l’addition est tout de même plus lourde (40.000 euros) pour l’usage d’engins pyrotechniques face à l’Olympiacos en Ligue Europa.