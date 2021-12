Ligue des champions: le meilleur et le pire tirages pour Lille en huitième de finale

Placé dans le chapeau 1, le LOSC devrait éviter les plus grosses équipes lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions ce lundi (à partir de 12 h, en direct sur RMC Sport).

Pour la première fois de son histoire, Lille a terminé en tête de sa poule en Ligue des champions, après sa victoire 3-1 face à Wolfsbourg lors de la dernière journée. Le champion de France en titre, tête de série, espére profiter de sa place dans le chapeau 1 pour éviter quelques têtes d’affiche ce lundi, lors du tirage au sort des huitièmes de finale.

Les équipes qu’il faut éviter: Chelsea, l'Atlético ou l'Inter Milan

Même s’il s’agit, selon les pronostiques, du tirage le plus probable, Lille doit à tout prix éviter Chelsea, champion d’Europe en titre. L’équipe de Thomas Tuchel ne se sera fait peur qu’à deux reprises dans cette Ligue des champions: face au Zénith Saint-Pétersbourg lors de la dernière journée (3-3) et face à la Juventus (défaite 1-0). En championnat, les Blues pointent à seulement deux points du leader Manchester City, avec l’opportunité de reprendre la main dès début 2022 dans une confrontation directe. Avec un effectif pléthorique et une tactique bien huilée en face, il semble difficile pour les Lillois de s’imposer face à Chelsea, et d’autant plus à Stamford Bridge. Les Anglais sont invaincus dans leur forteresse en Ligue des champions, avec neuf buts marqués pour aucun encaissé.

Autres équipes à éviter, l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan. Tous deux champions de leurs championnats respectifs la saison passée, ils savent se montrer décisifs lors de matchs cruciaux. Un fait particulièrement vrai pour les hommes de Diego Simeone, qui sont allés chercher leur qualification pour les huitièmes de Ligue des champions dans les derniers instants du match face à Porto. Avec un bilan globalement terne en termes de jeu, les Rojiblancos ont pour eux l’expérience au sein de la compétition et cette capacité à se transcender. Pour l’Inter en revanche, l’équipe a assuré dans ses matchs accessibles face au Shakhtar et à Tiraspol, mais s’est inclinée deux fois face au Real Madrid.

Les équipes "plus abordables": Benfica, Sporting ou Villarreal

Les Portugais seraient sans doute la bonne pioche dans ce chapeau. Le Sporting Portugal, titré la saison dernière dans le championnat lusitanien, apparaît abordable pour Lille, malgré les présences de quelques pépites portugaises, comme Pedro Gonçalves. Les joueurs de Ruben Amorim s’étaient notamment inclinés à deux reprises face à l’Ajax, et au match aller face à Dortmund, reversé ensuite en Ligue Europa. Autre club portugais qui semble lui aussi plutôt accessible: Benfica. Placé dans un groupe E où seul le Bayern semblait au niveau, les hommes de Jorge Jesus se sont qualifiés lors de la dernière journée en battant le Dynamo Kiev pendant que le Bayern se chargeait d’annihiler les espoirs du Barça.

Villarreal, qui figure parmi les plus grandes probabilités de tirage pour les Lillois, pourrait finalement être le bon tirage pour Lille. Champion de la dernière édition de la Ligue Europa, le "sous-marin jaune" est auteur d’un début de saison plus que mitigé et se classe seulement 13e de la Liga. Avec beaucoup de lacunes dans le jeu, l’équipe d’Unai Emery ressemble au LOSC du début de saison. Mais le technicien basque ne devrait pas être licencié d’ici là, puisqu’il a permis au club de remporter son premier trophée de son histoire. Et que ses résultats en Ligue des champions sont nettement différents de ceux en Liga. Une équipe à tirer pour l’instant, mais dont l’état d’esprit pourrait finir par évoluer. Réponse avec le tirage à suivre à partir de 12h, sur RMC Sport.

Les potentiels adversaires de Lille: Atlético de Madrid, Sporting Portugal, Benfica Lisbonne, Villarreal, Chelsea et Inter Milan.