Ligue des champions: le PSG impressionne les médias italiens avant le choc contre la Juve

Au lendemain d’un triste match nul face à la Fiorentina (1-1), la Juventus n’a pas rassuré ses fans et les médias avant de défier un PSG souverain en Ligue 1, mardi soir en Ligue des champions. Surtout que les Parisiens ont encore gagné, samedi à Nantes (3-0).

"Cette Juve, elle peut en prendre quatre !" Le constat est signé Coach Courbis dans l’After après la performance sans éclat de la Vieille Dame contre la Fiorentina (1-1) samedi pour le compte de la 5eme journée de Serie A. En Italie aussi, le nul rapporté de Florence n’a pas rassuré les supporters turinois. A trois jours du choc face au PSG en Ligue des champions (mardi à 21h sur RMC Sport 1), la prestation des joueurs d’Allegri et surtout celle des Parisiens à Nantes (3-0) inquiètent les Italiens. "Mbappé et Messi font le show. Le PSG met en garde la Juve", titre le Corriere dello Sport. Pour la Gazzetta dello Sport, le PSG s’est imposé "sans forcer" et a réussi "à faire souffler ses stars sans provoquer de polémique."

Les stats inquiétantes de la Juve

Si le PSG impressionne, la Juve, 5eme de Serie A avec deux victoires et trois nuls, n’enthousiasme personne. Malgré un nouveau but de l’ex-avant-centre de l’OM Arkadiusz Milik, les Turinois déjouent. Ils n’ont pas fait un seul tir en seconde période. Dominée par la Fiorentina dans la maitrise du ballon (60-40), la Juve a eu 84% de possession dans sa propre moitié de terrain.

Autre sujet d’inquiétude, l’ancien Parisien Angel Di Maria, de retour de blessure, n’est pas au meilleur de sa forme. L’Argentin a été remplacé à la pause par De Sciglio par précaution. Sa présence comme titulaire mardi au Parc est incertaine. Pas de quoi traumatiser plus que ça Massimiliano Allegri qui a estimé que son équipe avait fait un "bon match." Un avis que ne partage pas Di Maria : "Ce n'est pas le résultat que nous voulions mais nous continuons à marquer des points et c'est important", a commenté le recordman des passes avec Paris. Une chose est sûre, la Juve devra élever son niveau de jeu, si elle veut s'imposer dans la Capitale.