Ligue des champions: les dates avancées lors de la prochaine saison

L’UEFA a dévoilé son calendrier complet des compétitions de l’année 2022. Les phases de poules de la Ligue des champions, Ligue Europa et Conference League prendront fin début novembre, soir un mois plus tôt que d’habitude en raison de la Coupe du monde au Qatar.

La Coupe du monde 2022 programmée en fin d’année (du 21 novembre au 18 décembre) va chambouler le calendrier des compétitions. L’UEFA a dévoilé le sien en intégralité, lundi, et la confédération européenne s’est adaptée à ce changement en condensant les matchs des phases de poules de la Ligue des champions, Ligue Europa et Conference League en un peu plus de deux mois entre septembre et novembre. Les sixièmes et dernières journées auront ainsi lieu début novembre (1er et 2 pour la Ligue des champions, 3 pour la Ligue Europa et la Conference League), soit avec un mois d'avance sur ses dates habituelles.

Les tirages aux sorts pour les tours suivants auront lieu le 7 novembre. Le calendrier des compétitions féminines reste, lui, inchangé avec les trois dernières journées programmées en décembre. La Ligue des Nations - dont la France est tenante du titre - s’invite aussi dans ce calendrier chargé puisque les quatre premières journées auront lieu en juin. Les deux suivantes (et dernières) sont programmées en septembre et détermineront le classement de chaque groupe.

Un calendrier qui fait grincer des dents

Le calendrier du football mondial en 2022 fait beaucoup grincer des dents les sélections qui ne pourront compter sur les joueurs qu’une semaine avant le début de la Coupe du monde. Les championnats auront même la possibilité de programmer des matchs jusqu’au 13 novembre. Ce sera le cas en Ligue 1 qui fera ensuite une pause jusqu’à la reprise le 28 décembre.

"Comme tous les sélectionneurs, je subis, a regretté Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, en novembre dernier. C'est loin d'être l'idéal. On ne sait pas quand le tirage sera fixé pour les différentes équipes, il y a une obligation d'être sur site quatre ou cinq jours pour le premier match. Pour celles qui commenceront le lundi ou mardi, c'est impossible de faire un match amical."