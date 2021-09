Ligue des champions: les Lyonnaises assurent et rejoignent la phase de groupes

Sept fois lauréates de l'épreuve, les Lyonnaises sont parvenues à écarter Levante en barrages de la Ligue des champions félinine. Elles disputeront bien la nouvelle phase de groupes.

Défi relevé pour les Lyonnaises. Avec une certaine maîtrise. Après leur victoire à l’aller en Espagne (2-1), les joueuses de Sonia Bompastor ont fini le travail ce mercredi en remportant leur barrage retour de Ligue des champions face à Levante (2-1). Sept fois lauréates de l'épreuve, mais sorties par le PSG la saison dernière dès les quarts de finale, elles disputeront donc la nouvelle phase de groupes, qui remplace les seizièmes et huitièmes de finale des années passées.

Tirage au sort le 13 septembre

Accroché pendant plus d’une heure malgré une nette domination, Lyon a dû attendre l’heure de jeu pour faire la différence à domicile sur un coup franc excentré frappé par Amel Majri (61e). L’internationale française, en grande forme, a ensuite trouvé la tête de l’Américaine Catarina Macario pour le but du break (63e). Le suspense a tout de suite été relancé par l’Argentine Aldana Cometti (64e), mais les Fenottes ont tenu bon pour décrocher leur qualification. Les joueuses du FC Barcelone, championnes d'Europe en titre, sont qualifiées d'office pour cette phase de groupes, comme le PSG, Chelsea et le Bayern Munich, au titre de leur première place acquise la saison dernière en championnat. Le tirage au sort aura lieu le 13 septembre prochain.

Le prochain rendez-vous des Lyonnaises est fixé à ce dimanche (15h) contre Dijon en D1. Après deux journées, elles partagent la tête du classement avec le PSG et le Paris FC, avec six points au compteur.