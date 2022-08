Ligue des champions: les meilleurs et les pires tirages pour le PSG et l’OM

Avant la dernière journée des barrages, le plateau de la Ligue des champions ne compte plus que trois inconnues. Principalement destinées au chapeau 4. Un groupe dans lequel figurera l’OM, alors que le PSG sera placé dans le chapeau 1.

Il ne reste plus que trois barrages de la Ligue des champions à disputer mercredi. Mais leur issue ne révolutionnera pas les chapeaux qui se dessinent pour le tirage au sort de la phase de poules, jeudi à 18h (diffusé sur RMC Sport 1). Un seul des clubs encore engagés dans ces barrages peut espérer échapper au chapeau 4. Il s’agit des Glasgow Rangers, qui intégreraient le chapeau 3 en cas de succès face au PSV Eindhoven. Les Néerlandais, tombeurs de Monaco au tour précédent, seront eux placés dans le chapeau 4 en cas de qualification. Tout comme le vainqueur de FC Copenhague-Trabzonspor et celui de Dinamo Zagreb-Bodo/Glimt.

Un groupe dans lequel sera également affecté l’OM qui a perdu ses derniers maigres espoirs d’accéder au chapeau 3 ce mardi avec la qualification du Benfica Lisbonne face au Dynamo Kiev. Les hommes d’Igor Tudor peuvent s’attendre à du corsé au Vélodrome avec comme adversaires potentiels pêle-mêle le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, Liverpool, Chelsea, le Barça ou encore la Juventus.

Tête de série et placé dans le chapeau 1, le PSG peut également hériter d’un adversaire de taille issu du chapeau 2 mais pourrait être plus épargné par les chapeaux 3, où figure notamment un Shakhtar Donetsk délocalisé en raison du conflit en Ukraine et délesté de ses joueurs sud-américains, et 4.

Le meilleur tirage pour le PSG :

PSG, FC Séville, Shakhtar Donetsk, Maccabi Haïfa

Le pire tirage pour le PSG :

PSG, Liverpool, Borussia Dortmund, PSV Eindhoven (s'il se qualifie) ou le Celtic Glasgow

Le meilleur tirage pour l’OM :

Eintracht Francfort, FC Séville, Sporting CP, OM

Le pire tirage pour l’OM :

Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, OM

La composition des chapeaux avant les matchs de mercredi:

► Chapeau 1: Real Madrid (tenant du titre), Eintracht Francfort (vainqueur Ligue Europa), Bayern Munich, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Porto, Ajax, AC Milan.

► Chapeau 2: Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Juventus, Atlético de Madrid, Séville CF, RB Leipzig, Tottenham.

► Chapeau 3: Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, RB Salzbourg, Inter, SSC Napoli, SL Benfica, Sporting CP, Rangers FC ou Bayer Leverkusen.

► Chapeau 4: Bayer Leverkusen ou PSV Eindhoven, Olympique de Marseille, Club Bruges, Celtic FC, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Dinamo Zagreb ou Bodo/Glimt, FC Copenhague ou Trabzonspor.

Les clubs marqués en italique participent encore à la phase de barrages et doivent donc se qualifier pour la phase de groupes.