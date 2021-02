Ligue des champions: moins de pression à Chelsea qu'au PSG? Tuchel comprend Silva

A la tête de Chelsea depuis fin janvier, Thomas Tuchel est revenu ce lundi sur les déclarations de Thiago Silva vis-à-vis de la pression ressentie au PSG pour décrocher la Ligue des champions. A la veille de défier l'Atlético de Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des champions (sur RMC Sport), le technicien allemand a indiqué qu'il comprenait les propos du Brésilien.

Qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions avec le PSG, Thomas Tuchel sera finalement sur le banc de Chelsea ce mardi pour le début des phases finales. Dans un match délocalisé à Bucarest pour y défier l'Atlético de Madrid (21h sur RMC Sport), qui devait initialement accueillir la rencontre, le technicien allemand devra néanmoins faire sans Thiago Silva.

Pour autant, la presse s'est souvenue des déclarations du défenseur brésilien en octobre dernier, où il expliquait son départ du PSG par la volonté de casser sa routine. Mais aussi de fuir un peu la pression. "Pour moi, ce serait difficile de commencer une autre année avec toute cette pression d'avoir à gagner la Ligue des champions, avait lâché, pour France Football, Thiago Silva, qui a quitté le PSG après la finale perdue en août dernier lors du Final 8. Donc logiquement, je change un peur d'air, je suis un peu plus détendu."

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité Atlético-Chelsea

"Je comprends pourquoi Thiago a dit ça"

Lui aussi passé à Chelsea en début d'année dans d'autres circonstances, Thomas Tuchel a été interrogé sur cette déclaration de son défenseur, qu'il a retrouvé à Londres. "Je comprends pourquoi Thiago se sent comme ça. En tant qu'entraîneur, je n'ai jamais ressenti cela, a répondu Tuchel. A Paris, les joueurs sont beaucoup jugés sur la Ligue des champions. Tout le monde attend de vous que vous gagnez le championnat et les différentes coupes, alors je comprends pourquoi Thiago a dit ça."

Capitaine emblématique du PSG et défenseur titulaire sous Thomas Tuchel, Thiago Silva a donc retrouvé le coach allemand ces dernières semaines après le limogeage de Frank Lampard. Touché à la cuisse début février, "O Monstro" ne sera néanmoins pas du voyage à Bucarest.

"En tant qu'entraîneur, vous savez qu'il faut un certain niveau pour gagner des compétitions. Alors moi, j'ai ressenti un gros challenge dans le fait de devenir champion de France chaque année ou d'arriver en finale de coupe, a rétorqué encore Tuchel. Vous ressentez chaque jour ce qu'il faut pour avoir cette mentalité. De l'extérieur, je comprends pourquoi Thiago se sent ainsi. La Premier League pour Chelsea a une valeur beaucoup plus grande que la Ligue 1 pour le PSG."

Invaincu pour l'heure avec Chelsea, revenu à la 5e place de Premier League, Thomas Tuchel aura un joli défi dès les huitièmes de finale de Ligue des champions face à l'Atletico de Madrid, actuel leader de Liga.