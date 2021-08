Monaco-Sparta Prague en direct: Ben Yedder associé à Volland, les compos sont tombées

Le Sparta promet des sanctions après les cris de singe contre Tchouaméni

Après les incidents survenus lors du match aller entre le Sparta Prague et Monaco, en tour préliminaire de la Ligue des Champions (0-2), le club tchéque a apporté ce lundi son soutien à l'équipe de la Principauté. Et notamment à Aurélien Tchouaméni, victime d'injures racistes durant la rencontre. A la veille des retrouvailles entre les deux formations, ce mardi au stade Louis II (20h), le Sparta a publié un communiqué: "Bonjour AS Monaco, bonjour Aurélien Tchouaméni, nous sommes impatients de vous retrouver. Nous venons en tant qu'équipe en soutenant l'égalité et combattant le racisme pour un monde plus sain. Notre club condamne unanimement toute forme de comportement discriminatoire, y compris le racisme. Le Sparta Prague ne tolère et ne tolérera aucun comportement de ce type et s'efforce de le combattre activement par tous les moyens possibles. Nous sommes profondément attristés par l'incident qui s'est produit lors du match de la semaine dernière."