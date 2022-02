Ligue des champions: "Manchester City est encore loin", l'étonnante modestie de Mahrez, qui voit le PSG "favori"

En gagnant le match aller contre le Real Madrid 1-0, le PSG a pris une petite option pour les quarts de finale de la Ligue des champions. À l’issue du récital contre le Sporting Portugal (5-0), Riyad Mahrez a joué les modestes, confiant voir les Parisiens comme principaux favoris pour la victoire finale.

Peu rassurant dans le jeu en championnat, le PSG a élevé son niveau pour étouffer le Real Madrid au Parc des Princes en huitième de finale aller de Ligue des champions mardi (1-0). Mais les Parisiens ne sont pas les seuls à avoir fait une belle performance ce mardi.

Favori contre le Sporting Portugal, Manchester City a justifié son statut avec un score fleuve 5-0. Alors que son équipe a déjà un pied et demi en quart, Riyad Mahrez refuse de voir les Cityzens comme les principaux candidats pour la victoire finale. L’ailier du leader de Premier League voit plutôt les Parisiens dans ce rôle: "On est encore loin, insiste-t-il sur Canal+ Sport Afrique. Le PSG, ce sont les favoris. On est encore loin nous." Des mots assez surprenants, au vu de l’hégémonie de la formation anglaise en championnat et du beau jeu proposé tout au long de la saison.

Mahrez refuse le terme "formalité"

Un discours prudent que l’international algérien a encore renouvelé au moment de parler de la large victoire des siens contre les Portugais. Malgré le scénario très favorable pour les Mancuniens, Mahrez ne voit pas cette rencontre comme un match facile: "Ce n’était pas une formalité, on a fait en sorte que ce soit plus confortable pour nous. Même si on n’a pas été exceptionnels en première mi-temps, on a été cliniques."

Si l’ancien de Leicester voit les hommes de Mauricio Pochettino comme les favoris, ces derniers devront justifier ce statut lors du match retour contre les Madrilènes à Santiago-Bernabeu (le 9 mars, à 21h). Cela s'annonce un peu plus serein pour City à l'Etihad Stadium.